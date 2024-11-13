"Міфічний" хижак: чоловік зіткнувся із загадковою чорною істотою в полі (фото)

Джейсон Добні описав таємничого хижака як "величезну чорну кішку" завдовжки близько двох метрів. Чоловік був вражений його розмірами та спритністю.

У графстві Кембриджшир мешканець Великої Британії зіткнувся із загадковою істотою, що нагадує велику чорну кішку, що нагадало йому про місцеві легенди. 44-річний дорожній робітник Джейсон Добні натрапив на незвичайну тварину на полі неподалік від міста Пітерборо, коли вона, за його словами, полювала на кролика. Про це пише Daily Star.

Чоловік описав таємничого хижака як "величезну чорну кішку" завдовжки близько двох метрів, з хвостом, що сягає пів метра.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Це було більше, ніж просто кішка, набагато більше. Хвіст був товстий і довгий, як у великої дикої кішки. Я дивився на цю істоту хвилин десять і був вражений її розмірами і спритністю. Я бачив безліч домашніх кішок, але ця була зовсім іншою", — розповів Добні.

Джейсон встиг сфотографувати дивну тварину і припустив, що перед ним могла бути пантера.

Чоловік був вражений розмірами та спритністю тварини Фото: Jam Press

Видання зазначає, що повідомлення про загадкових чорних кішок продовжують надходити з різних регіонів Великої Британії, хоча існування великих диких кішок у країні офіційно не підтверджено. Перші свідчення датуються 1978 роком, коли біля аеродрому Борн у Кембриджширі очевидці нібито бачили велику чорну кішку, яку відтоді називали "тигром із Фенських боліт". З кожним роком з'являються нові розповіді, що підтримують цей міф і лякають місцевих жителів.

Нещодавні випадки також вказують на присутність подібних тварин в інших регіонах. У жовтні 2022 року турист зняв велику чорну тварину, що нагадує пантеру, у Пік-Дистрикті, де вона пожирала вівцю. Ще одну велику чорну кішку помітили пізніше в Стаффордширі, зафіксувавши її на фотографії. Хоча офіційних доказів існування диких великих кішок у Британії поки що немає, ці випадки продовжують хвилювати громадськість і підживлювати старі легенди.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менше десяти разів.

Також стало відомо, що чоловік, який подорожує світом у пошуках рідкісних риб, показав "річкових монстрів". Девід Вотмоу розповів, що його захоплення риболовлею почалося з юних років і згодом переросло у справжню пристрасть до пошуку найнезвичайніших річкових істот. Одного разу чоловік виловив "монстра" вагою в 100 кг.