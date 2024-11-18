От шутки к миллиону: как случайный лотерейный билет изменил жизнь американки (фото)

Стейси Фиоре в шутку сказала коллегам, что не выйдет на работу, если выиграет крупную сумму. Спустя день она стала обладательницей приза в размере 1 миллиона долларов.

Стейси Фиоре, жительница Барнегат-Тауншипа, штат Нью-Джерси (США), и контролер в транспортной компании MTA, стала миллионером благодаря лотерейному билету Powerball, купленному в магазине Quick Stop. Об этом пишет New York Post.

На днях жизнь американки кардинально изменилась, когда она, ничего не подозревая, открыла приложение для проверки лотерейных билетов и обнаружила, что стала обладательницей приза в размере 1 миллиона долларов.

Интересно, что, купив билет 15 ноября, Стейси в шутку сказала коллегам, что не выйдет на работу, если выиграет крупную сумму. Однако, занятая рутинными делами, она забыла проверить его на следующий день. Лишь спустя сутки, открыв лотерейное приложение, она с удивлением прочитала на экране сообщение: "Поздравляем. Вы выиграли миллион долларов". По ее словам, она перепроверила числа несколько раз, чтобы убедиться, что это не ошибка.

В полном потрясении женщина позвонила мужу Грегу, который также работает в MTA водителем автобуса. Она попросила его перепроверить числа на билете и убедиться в выигрышных номерах. Совпали пять из шести чисел — 11, 24, 50, 56 и 66 — единственным отличием был номер Powerball: на ее билете стоял номер 12, в то время как выигрышным был 16.

Женщина стала обладательницей приза в размере 1 миллиона долларов Фото: New Jersey Lottery

Хотя по законам штата Нью-Джерси победители лотереи могут оставаться анонимными, Стейси призналась, что ей нравится рассказывать о своем крупном выигрыше. Она с удовольствием делится этой новостью со знакомыми, а в местном банке, куда она пришла вскоре после получения приза, радостно сообщила менеджеру: "Знаете, кто выиграл миллион долларов? Это я". Управляющий был рад разделить ее восторг, и этот момент стал еще одним ярким событием в ее праздновании.

Не только Стейси и Грег, но и их дети были в восторге от неожиданной удачи, особенно учитывая, что скоро наступит Рождество. Грег шутливо заметил, что, возможно, ему больше не придется брать сверхурочные часы, чтобы обеспечивать семью.

Несмотря на крупный выигрыш, супруги продолжают ездить на работу за час, как прежде, однако теперь они с оптимизмом строят планы на будущий отдых. Стейси призналась, что шок от новости о выигрыше еще не прошел, хотя она всю жизнь мечтала о таком событии.

"Ты ждешь этого момента всю жизнь, но когда он наступает, все равно в шоке", — добавила американка.

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