Від жарту до мільйона: як випадковий лотерейний білет змінив життя американки (фото)

Стейсі Фіоре жартома сказала колегам, що не вийде на роботу, якщо виграє велику суму. Через день вона стала володаркою призу в розмірі 1 мільйона доларів.

Стейсі Фіоре, мешканка Барнегат-Тауншипа, штат Нью-Джерсі (США), і контролерка в транспортній компанії MTA, стала мільйонеркою завдяки лотерейному білету Powerball, купленому в магазині Quick Stop. Про це пише New York Post.

Днями життя американки кардинально змінилося, коли вона, нічого не підозрюючи, відкрила застосунок для перевірки лотерейних білетів і виявила, що стала володаркою призу в розмірі 1 мільйона доларів.

Цікаво, що, купивши квиток 15 листопада, Стейсі жартома сказала колегам, що не вийде на роботу, якщо виграє велику суму. Однак, зайнята рутинними справами, вона забула перевірити його наступного дня. Лише через добу, відкривши лотерейний додаток, вона з подивом прочитала на екрані повідомлення: "Вітаємо. Ви виграли мільйон доларів". За її словами, вона перевірила числа кілька разів, щоб переконатися, що це не помилка.

У повному потрясінні жінка зателефонувала чоловікові Грегу, який також працює в MTA водієм автобуса. Вона попросила його перевірити ще раз числа на квитку і переконатися у виграшних номерах. Збіглися п'ять із шести чисел — 11, 24, 50, 56 і 66 — єдиною відмінністю був номер Powerball: на її квитку стояв номер 12, тоді як виграшним був 16.

Жінка стала володаркою призу в розмірі 1 мільйона доларів Фото: New Jersey Lottery

Хоча за законами штату Нью-Джерсі переможці лотереї можуть залишатися анонімними, Стейсі зізналася, що їй подобається розповідати про свій великий виграш. Вона із задоволенням ділиться цією новиною зі знайомими, а в місцевому банку, куди вона прийшла незабаром після отримання призу, радісно повідомила менеджеру: "Знаєте, хто виграв мільйон доларів? Це я". Керівник був радий розділити її захват, і цей момент став ще однією яскравою подією в її святкуванні.

Не тільки Стейсі та Ґреґ, а і їхні діти були в захваті від несподіваної удачі, особливо з огляду на те, що скоро настане Різдво. Грег жартівливо зауважив, що, можливо, йому більше не доведеться брати понаднормові години, щоб забезпечувати сім'ю.

Попри великий виграш, подружжя продовжує їздити на роботу за годину, як колись, проте тепер вони з оптимізмом будують плани на майбутній відпочинок. Стейсі зізналася, що шок від новини про виграш ще не минув, хоча вона все життя мріяла про таку подію.

"Ти чекаєш цього моменту все життя, але коли він настає, все одно в шоці", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.