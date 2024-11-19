"Размером с гараж": в Британии пара построила дом своими руками (видео)

Брук рассказывает, что они долго искали место, ведь не во всех городах разрешены дома такого размера.

Брук и Сол, пара из Мэна, США, построила себе дом своими руками. Жилье "размером с гараж" обошлось им в 35 000 фунтов стерлингов, пишет Mirror.

Дом длиной 36 футов получился очень вместительным, ведь в нем есть все необходимое и много места для хранения вещей. Внутри есть просторная кухня с большим количеством полочек и гостиная с зоной для завтрака и диваном. Также пара сделала себе ванную комнату с душевой кабиной, а наверху у них есть спальня с двуспальной кроватью. Дом имеет террасу для приема гостей — там часто проводит время собака Брук и Сол.

"Мы сами спроектировали и построили дом. У нас даже нет официальных чертежей. Мы нарисовали то, что хотели карандашом на большой доске для плакатов, и это то, на что мы ссылались на протяжении всего строительства", — рассказывает Брук.

Пара завершила свой дом в 2021 году. Весь процесс строительства они освещали в социальных сетях. Хотя это было довольно интересно для молодых людей, они признают, что получить разрешение на строительство для их собственности было непросто. Им отказали в получении банковского кредита и паре пришлось хорошо поискать, чтобы найти место для дома.

"В то время крошечные дома не были законными во всем нашем штате Мэн, поэтому нам пришлось изучить строительные нормы городов. Город, в котором мы оказались, довольно маленький, и в нем не было никаких строительных норм", — рассказала Брук.

К счастью, Сол — профессиональный плотник и столяр, поэтому он имеет опыт работы с домами, но это был его первый опыт работы с крошечным домом.

"Поэтому мы смогли построить все сами, с небольшой помощью друзей и семьи", — добавила Брук.

Напомним, ранее в Великобритании мужчина продал свою квартиру и купил заброшенный коровник. Его реконструкция очень поразила всех.

Отметим, что в Великобритании дом оказался в центре кольцевой дороги. Люди живут там уже достаточно долгое время.