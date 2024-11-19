"Розміром з гараж": в Британії пара збудувала будинок своїми руками (відео)

Брук розповідає, що вони довго шукали місце, адже не в усіх містах дозволені будинки такого розміру.

Брук і Сол, пара з Мена, США, побудувала собі будинок своїми руками. Житло "розміром з гараж" обійшлось їм 35 000 фунтів стерлінгів, пише Mirror.

Будинок довжиною 36 футів вийшов дуже містким, адже в ньому є все необхідне та багато місця для зберігання речей. Всередині є простора кухня з великою кількістю поличок та вітальня із зоною для сніданку та диваном. Також пара зробила собі ванну кімнату з душовою кабіною, а нагорі у них є спальня з двоспальним ліжком. Будинок має терасу для прийому гостей — там часто проводить час собака Брук і Сол.

Фото: Сумська обласна прокуратура

"Ми самі спроєктували та збудували будинок. У нас навіть немає офіційних креслень. Ми намалювали те, що хотіли, олівцем на великій дошці для плакатів, і це те, на що ми посилалися протягом усього будівництва", — розповідає Брук.

Пара завершила свій будинок у 2021 році. Весь процес будівництва вони висвітлювали в соціальних мережах. Хоча це було досить цікаво для молодих людей, вони визнають, що отримати дозвіл на будівництво для їхньої власності було непросто. Їм відмовили в отриманні банківського кредиту й парі довелося добре пошукати, щоб знайти місце для будинку.

"На той час крихітні будинки не були законними у всьому нашому штаті Мен, тому нам довелося вивчити будівельні норми міст. Місто, в якому ми опинилися, досить маленьке, і в ньому не було жодних будівельних норм", — розповіла Брук.

На щастя, Сол — професійний тесляр і столяр, тому він має досвід роботи з будинками, але це був його перший досвід роботи з крихітним будинком.

"Тому ми змогли побудувати все самі, з невеликою допомогою друзів та сім'ї", — додала Брук.

Нагадаємо, раніше в Великій Британії чоловік продав свою квартиру і купив покинутий корівник. Його реконструкція дуже вразила всіх.

Зазначимо, що у Великій Британії будинок опинився в центрі кільцевої дороги. Люди живуть там вже досить довгий час.