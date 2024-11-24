Надеялась, что он не узнает: парализованный мужчина услышал душераздирающую фразу от своей матери

Мать больного синдромом Либерта очень устала от ухода за ним и прошептала ужасные слова.

Мартин Писториус был обычным 12-летним мальчиком, выросшим в Южной Африке в 80-х годах. Однако в 1988 году все изменилось, когда он сказал маме, что у него болит горло и голова. Несмотря на то, что он думал, что это просто простуда, Мартину становилось все хуже и хуже с каждым днем, в конечном итоге он потерял аппетит и постоянно спал, а его мозг также регрессировал в возрасте. Об этом говорится в издании Unilad.

Врачи были сбиты с толку состоянием Мартина и лечили его от криптококкового менингита и туберкулеза мозга, однако у него развилось состояние, называемое "синдромом запертого человека" (LiS).

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, синдром Либерта — это состояние, которое поражает нервную систему, оставляя человека полностью парализованным, за исключением мышц, которые контролируют движение глаз. Будучи парализованным, человек все еще находится в полном сознании, но не может говорить.

Его родителям, Джоан и Родни Писториус, было сказано заботиться о нем до его смерти.

Рассказывая о своем опыте, он сказал: "Для меня это чувство полного и абсолютного бессилия, вероятно, худшее чувство, которое я когда-либо испытывал, и я надеюсь, что мне никогда не придется испытать его снова. Тебя как будто не существует, все в твоей жизни решает кто-то другой".

Примерно в 16 лет Мартин вспомнил, как слышал, как люди говорили о том, "сбривать" ли ему щетину на подбородке, добавив: "Меня пугало и смущало то, что они говорили, потому что, хотя у меня не было никаких воспоминаний или ощущения прошлого, я был уверен, что я ребенок, а голоса говорили о будущем мужчине. Я мог слышать, видеть и понимать все вокруг, но у меня не было абсолютно никакой власти или контроля над чем-либо".

Уход за сыном был для Родни и Джоан большой нагрузкой, и они много ссорились из-за стресса. И однажды ночью его мать повернулась к нему, не подозревая, что он ее слышит, и сказала ему: "Надеюсь, ты умрешь".

Позже она сказала NPR в 2015 году: "Я знаю, что это ужасно. Я просто хотела хоть какого-то облегчения. О, это ужасно, когда я думаю об этом сейчас".

Мартин сказал: "Остальной мир казался таким далеким, когда она произносила эти слова. Со временем я постепенно научился понимать отчаяние моей матери. Каждый раз, когда она смотрела на меня, она могла видеть только жестокую пародию на некогда здорового ребенка, которого она так любила".

В 2001 году он встретил терапевта Вирну ван дер Уолт — она выяснила, что у Мартина все еще "блестят глаза", и предположила, что он в сознании.

Это побудило его родителей купить компьютер с программным обеспечением для общения, чтобы он мог с ними общаться.

Более двух десятилетий спустя Мартин сумел сделать изменить свою жизнь — стать отцом, установить рекорды и получить докторскую степень.

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