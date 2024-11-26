Рыбак заметил дом, плавающий посреди моря: как он там оказался (видео)

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 1,6 млн просмотров. На кадрах видно, как крыша дома покачивается на волнах Мексиканского залива.

Рыбак Шеннон Дадли-младший из Эверглейдс-Сити (штат Флорида, США) заснял крышу дома, дрейфующую в открытом море. Необычное зрелище удивило пользователей. Своим роликом он поделился в TikTok.

Видео запечатлело момент, который вызвал шквал комментариев и догадок в соцсетях. На кадрах видно, как крыша дома покачивается на волнах Мексиканского залива. При увеличении камеры становится заметно, что окно на чердаке виднеется над водой, а сама крыша выглядит удивительно целой. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 1,6 млн просмотров.

За последние месяцы штат Флорида пережил два разрушительных урагана — "Элен" и "Милтон". Эти стихийные бедствия нанесли огромный ущерб, вызвав масштабные наводнения и разрушение имущества. Только к концу октября было подано более 359 000 заявлений о страховом возмещении. Спутниковые снимки региона показывают ужасающий масштаб разрушений.

Пользователи TikTok выдвигают самые разные теории о том, что именно оказалось в море: от плавучей церкви до дома-лодки, которые популярны во Флориде. Тем не менее точного объяснения пока нет. Видео вызвало активное обсуждение среди зрителей TikTok:

"Я бы хотел увидеть запись с кольцевой камеры, как это происходило";

"Представьте, если бы вы потерпели кораблекрушение и обнаружили дом с тремя спальнями, ждущий вас на берегу";

"Мне грустно за тех, кто потерял свой дом";

"Я молюсь за семью, которой принадлежал этот дом".

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