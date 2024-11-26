Рибалка помітив будинок, що плаває посеред моря: як він там опинився (відео)

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 1,6 млн переглядів. На кадрах видно, як дах будинку погойдується на хвилях Мексиканської затоки.

Рибалка Шеннон Дадлі-молодший з Еверглейдс-Сіті (штат Флорида, США) зняв дах будинку, що дрейфує у відкритому морі. Незвичайне видовище здивувало користувачів. Своїм роликом він поділився в TikTok.

Відео зафіксувало момент, який викликав шквал коментарів і здогадок у соцмережах. На кадрах видно, як дах будинку погойдується на хвилях Мексиканської затоки. При збільшенні камери стає помітно, що вікно на горищі видніється над водою, а сам дах виглядає напрочуд цілим. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 1,6 млн переглядів.

За останні місяці штат Флорида пережив два руйнівні урагани — "Елен" і "Мілтон". Ці стихійні лиха завдали величезних збитків, спричинивши масштабні повені та руйнування майна. Тільки до кінця жовтня було подано понад 359 000 заяв про страхове відшкодування. Супутникові знімки регіону показують жахливий масштаб руйнувань.

Користувачі TikTok висувають найрізноманітніші теорії про те, що саме опинилося в морі: від плавучої церкви до будинку-човна, популярного у Флориді. Проте точного пояснення поки що немає. Відео викликало активне обговорення серед глядачів TikTok:

"Я б хотів побачити запис із кільцевої камери, як це відбувалося";

"Уявіть, якби ви зазнали корабельної аварії й виявили будинок із трьома спальнями, що чекає на вас на березі";

"Мені сумно за тих, хто втратив свій дім";

"Я молюся за сім'ю, якій належав цей будинок".

Раніше Фокус повідомляв, що дві сестри через 18 років відвідали будинок свого дитинства. Магнолія Коллатон розплакалася побачивши, що багато деталей залишилися незмінними. У будинку була та ж плитка, колір стін і стельові вентилятори. За словами сестер, вони змогли відчути зв'язок із батьками.

Також стало відомо, що мрія про тихе життя біля струмка обернулася для жінки справжнім кошмаром. У спробі захистити свою власність Таралін Ромеро встановила таблички з написом "Приватна територія", щоб обмежити доступ. Однак це викликало бурхливу реакцію серед місцевих жителів, які любили відпочивати біля струмка.