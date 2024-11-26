В Новой Зеландии спасены более 30 дельфинов, выбросившихся на берег

В год в стране фиксируют около 85 случаев выбрасывания дельфинов на пляж. Причина этого явления пока не установлена

В воскресенье, 24 ноября, на севере Новой Зеландии была спасена стая из более 30 гринд, которые выбросились на мель. Это произошло на пляже Руакака вблизи Вангареи на севере страны, сообщает ВВС.

Журналисты со ссылкой на Департамент охраны природы сообщили, что большинство из них были сняты с мели и поплыли в море, но трое взрослых и один детеныш погибли. Других удалось спасти, подняв их на шпунтах.

Спасательную операцию возглавила местная группа маори Патухаракеке. К ним присоединились власти и другие представители общественности. Департамент по охране окружающей среды, который отвечает за управление спасательными операциями на море, назвал спасательную операцию "невероятной, поскольку все объединились ради спасения дельфинов".

Отмечается, что выбрасывание дельфинов на берег — непонятное природное явление. В Новой Зеландии зафиксирован один из самых высоких в мире показателей этого явления. В среднем Управление фиксирует 85 случаев в год, преимущественно это одинокие животные.

Напомним, что в октябре на испанской пляж выбросило 10-метрового гигантского кальмара. Таких в мире всего 21 особь. Они могут достигать 17 метров в длину и весить 300 килограммов.

Отметим, что недавно парламент Новой Зеландии ненадолго приостановил работу после того, как представители коренного населения — маори устроили традиционный ритуал аборигенов — хаку. Это было сделано, чтобы сорвать голосование по законопроекту, который имеет целью переосмыслить 184-летний договор между британцами и коренным народом маори.