У Новій Зеландії врятовано понад 30 дельфінів, що викинулися на берег

В рік в країні фіксують близько 85 випадків викидання дельфінів на пляж. Причина цього явища наразі не встановлена

У неділю, 24 листопада, на півночі Нової Зеландії було врятовано зграю з понад 30 гринд, які викинулися на мілину. Це відбулось на пляжі Руакака поблизу Вангареї на півночі країни, повідомляє ВВС.

Журналісти з посиланням на Департамент охорони природи повідомили, що більшість з них були зняті з мілини й попливли в море, але троє дорослих і одне дитинча загинули. Інших вдалось врятувати, піднявши їх на шпунтах.

Рятувальну операцію очолила місцева група маорі Патухаракеке. До них приєдналися влада та інші представники громадськості. Департамент з охорони навколишнього середовища, який відповідає за управління рятувальними операціями на морі, назвав рятувальну операцію "неймовірною, оскільки всі об'єдналися заради порятунку дельфінів".

Зазначається, що викидання дельфінів на берег — незрозуміле природне явище. В Новій Зеландії зафіксований один із найвищих у світі показників цього явища. В середньому Управління фіксує 85 випадків на рік, переважно це одинокі тварини.

Нагадаємо, що в жовтні на іспанській пляж викинуло 10-метрового гігантського кальмара. Таких у світі всього 21 особа. Вони можуть досягати 17 метрів в довжину і важити 300 кілограмів.

Зазначимо, що нещодавно парламент Нової Зеландії ненадовго призупинив роботу після того, як представники корінного населення — маорі влаштували традиційний ритуал аборигенів — хаку. Це було зроблено, щоб зірвати голосування щодо законопроєкту, який має на меті переосмислити 184-річний договір між британцями та корінним народом маорі.