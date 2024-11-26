"Карта сокровищ": мужчина обнаружил 132-летнее послание в стене старинного маяка (видео)

Росс Рассел сделал неожиданную находку во время осмотра маяка. Мужчина рассказал, что обнаружил внутри записку, в которой упоминалось о ремонте башни на побережье.

Росс Рассел, проводивший инспекцию на 209-летнем шотландском маяке, обнаружил в бутылке послание 132-летней давности. Об этом пишет UPI.

Инженер-механик Северного совета маяков, снял несколько панелей за шкафом на маяке Корсуолл и обнаружил бутылку, спрятанную внутри стены. Рассел и его команда с помощью веревки и ручки метлы выловили бутылку из тайника и открыли ее вместе с нынешним смотрителем маяка Барри Миллером.

По словам команды, пробка застряла на месте, и ее пришлось аккуратно извлекать с помощью дрели.

"Мы все поклялись молчать, если это окажется картой сокровищ", — пошутил Миллер.

Внутри оказалась записка от 4 сентября 1892 года, в которой были указаны имена трех инженеров, установивших свет на вершине 100-футового маяка, а также имена трех смотрителей маяка.

"Это было так волнительно, словно мы встретились с нашими коллегами из прошлого. Это было похоже на то, как если бы они были там. Это было похоже на прикосновение к ним. Как будто они были частью нашей команды", — сказал Миллер.

Рассел сказал, что он и его команда вернут бутылку в ее тайник вместе с собственным посланием Фото: CBS

Рассел сказал, что он и его команда вернут бутылку в ее тайник вместе с собственным посланием.

"Этот фонарь был возведен инженером Джеймсом Уэллсом, фрезеровщиком Джоном Вествудом, инженером Джеймсом Броуди, рабочим Дэвидом Скоттом из фирмы "Джеймс Милн и сын инженеры", завод Милтон Хаус, Эдинбург, в течение месяцев с мая по сентябрь и вновь зажжен в четверг вечером 15 сентября 1892 года. В это время на станции работали следующие смотрители: Джон Уилсон — директор, Джон Б. Хендерсон — 1-й помощник, Джон Локхарт — 2-й помощник. Линза и машина были поставлены Джеймсом Доувом и компанией "Инженеры Гринсайд Эдинбург" и возведены Уильямом Бернессом, Джоном Харроуэром, Джеймсом Додсом. Инженеры вышеупомянутой фирмы", — гласила записка.

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