"Карта скарбів": чоловік виявив 132-річне послання в стіні старовинного маяка (відео)

Росс Рассел зробив несподівану знахідку під час огляду маяка. Чоловік розповів, що виявив усередині записку, в якій згадувалося про ремонт вежі на узбережжі.

Росс Рассел, який проводив інспекцію на 209-річному шотландському маяку, виявив у пляшці послання 132-річної давності. Про це пише UPI.

Інженер-механік Північної ради маяків, зняв кілька панелей за шафою на маяку Корсуолл і виявив пляшку, заховану всередині стіни. Рассел і його команда за допомогою мотузки й ручки мітли виловили пляшку зі схованки та відкрили її разом з нинішнім доглядачем маяка Баррі Міллером.

За словами команди, корок застряг на місці, і його довелося акуратно витягувати за допомогою дриля.

"Ми всі поклялися мовчати, якщо це виявиться картою скарбів", — пожартував Міллер.

Усередині опинилася записка від 4 вересня 1892 року, в якій були вказані імена трьох інженерів, які встановили світло на вершині 100-футового маяка, а також імена трьох доглядачів маяка.

"Це було так зворушливо, немов ми зустрілися з нашими колегами з минулого. Це було схоже на те, наче вони були там. Це було схоже на дотик до них. Наче вони були частиною нашої команди", — сказав Міллер.

Рассел сказав, що він і його команда повернуть пляшку в її схованку разом із власним посланням Фото: CBS

Рассел сказав, що він і його команда повернуть пляшку в її схованку разом із власним посланням.

"Цей ліхтар був зведений інженером Джеймсом Веллсом, фрезерувальником Джоном Вествудом, інженером Джеймсом Броуді, робітником Девідом Скоттом із фірми "Джеймс Мілн і син інженери", завод Мілтон Гаус, Единбург, упродовж місяців із травня до вересня і знов запалений у четвер увечері 15 вересня 1892 року. У цей час на станції працювали такі доглядачі: Джон Вілсон — директор, Джон Б. Хендерсон — 1-й помічник, Джон Локхарт — 2-й помічник. Лінза і машина були поставлені Джеймсом Доувом і компанією "Інженери Грінсайд Едінбург" і зведені Вільямом Бернесом, Джоном Гарровером, Джеймсом Додсом. Інженери вищезгаданої фірми", — свідчила записка.

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