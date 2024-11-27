В семье с карликовостью родился "настоящий гигант": каким вырос мальчик (видео)

В детстве Пит думал, что это нормально, когда у родителей такой же рост, как и у детей, но парня ждало неожиданное открытие, когда он пошел в школу.

Пита Монтзинго из Лос-Анджелеса (США) накануне Рождества окрестили "реальным эльфом Бадди" — все члены семьи, кроме него, страдают карликовостью. Парень ростом 1,8 м кажется настоящим великаном, ведь его родственники выросли лишь до 1,3 м.

В детстве Пит думал, что это нормально, когда родители имеют такой же рост, как и дети, но парня ждало неожиданное открытие, когда он пошел в школу.

"Я увидел других детей с родителями и понял, что они смотрят на своих мам и пап снизу вверх. Это полностью перевернуло мой мир. Всегда думал, что это нормально, когда семьи состоят в основном из маленьких людей и выглядят так же, как моя семья", — рассказывает американец, который занимается музыкой.

Теперь семейство Монтзинго создает забавные скетчи, в центре которых — большая разница в росте. Например, в недавнем клипе, который набрал 14,9 млн просмотров, Пит назвал себя настоящим эльфом. В другом ролике он снимает свою маму с высоты птичьего полета.

Пользователи сети активно комментируют курьезные ролики.

"Оскар для мамы немедленно";

"Кинематографический шедевр";

"Алиса в стране чудес. Обожаю".

Впрочем, далеко не все люди адекватно воспринимали особенность семьи Пита.

"Надо мной смеялись в школе и делали странные комментарии по этому поводу. В конце концов, люди разделились на два лагеря — одни считали, что это очень странно, а другие, что круто. Однако никто не считает такое нормой. Вокруг постоянно слышу слово "лилипут", поэтому пришлось стать тем парнем, который просвещает других, насколько такое определение некорректно. Теперь это стало частью моей идентичности. Поднимаю неудобные темы, когда другие молчат", — добавляет Монтзинго в интервью изданию What's The Jam.

Напомним, ранее Фокус писал, что 16-летний великан Эрик Килберн-младший из Гудрича, городка с населением около 2 000 жителей в американском штате Мичиган, получил два титула в Книге рекордов Гиннеса. Ни один подросток в мире не имеет больших рук и ног, чем он — 23,2 и 34,5 сантиметра соответственно.

А вот 27-летняя Румейса Гелги из Турции, которая официально признана самой высокой женщиной в мире, празднует свою 10 годовщину в статусе рекордсменки. Недавно она получила титул обладательницы самых длинных ушей — 9,58 см.