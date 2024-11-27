У родині з карликовістю народився "справжній гігант": яким виріс хлопчик (відео)

У дитинстві Піт думав, що це нормально, коли батьки мають такий самий зріст, як і діти, але на хлопця чекало несподіване відкриття, коли він пішов до школи.

Піта Монтзінго з Лос-Анджелеса (США) напередодні Різдва охрестили "реальним ельфом Бадді" — всі члени сім’ї, окрім нього, страждають на карликовість. Хлопчина зі зростом 1,8 м здається справжнім велетнем, адже його родичі виросли лише до 1,3 м.

У дитинстві Піт думав, що це нормально, коли батьки мають такий самий зріст, як і діти, але на хлопця чекало несподіване відкриття, коли він пішов до школи.

"Я побачив інших дітей з батьками й зрозумів, що вони дивляться на своїх мам й тат знизу вверх. Це повністю перевернуло мій світ. Завжди думав, що це нормально, коли сім'ї складаються здебільшого з маленьких людей і мають такий самий вигляд, як моя сім'я", — розповідає американець, який займається музикою.

Тепер сімейство Монтзінго створює кумедні скетчі, в центрі яких – велика різниця у зрості. Наприклад, у нещодавньому кліпі, який набрав 14,9 млн переглядів, Піт назвав себе справжнім ельфом. В іншому ролику він знімає свою маму з висоти пташиного польоту.

Користувачі мережі активно коментують курйозні ролики.

"Оскар для мами негайно";

"Кінематографічний шедевр";

"Аліса в країні чудес. Обожнюю".

Втім, далеко не всі люди адекватно сприймали особливість родини Піта.

"З мене сміялися в школі й робили дивні коментарі з цього приводу. Зрештою, люди поділились на два табори — одні вважали, що це дуже дивно, а інші, що круто. Однак ніхто не вважає таке нормою. Довкола постійно чую слово "ліліпут", тож довелося стати тим хлопцем, який просвіщає інших, наскільки таке визначення некоректне. Тепер це стало частиною моєї ідентичності. Підіймаю незручні теми, коли інші мовчать", — додає Монтзінго в інтерв’ю виданню What’s The Jam.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 16-річний велетень Ерік Кілберн-молодший з Гудріча, містечка з населенням близько 2 000 мешканців в американському штаті Мічиган, здобув два титули в Книзі рекордів Гіннеса. Жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він — 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно.

А от 27-річна Румейса Гелгі з Туреччини, яка офіційно визнана найвищою жінкою у світі, святкує свою 10 річницю у статусі рекордсменки. Недавно вона отримала титул володарки найдовших вух — 9,58 см.