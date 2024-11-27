Искали четверть века: статья в газете помогла раскрыть тайну 25-летней давности (фото)

В статье содержался призыв общественности помочь идентифицировать неговорящего мужчину, находящегося на лечении в больнице. В ближайшее время состоится долгожданное воссоединение брата и сестры.

Мужчина из Дойла (штат Калифорния, США), пропавший в 1999 году, неожиданно нашелся спустя 25 лет в больнице в районе Лос-Анджелеса (США). Его обнаружили благодаря внимательности сестры, которая узнала его на фотографии в газетной статье. Об этом пишет ABC News.

Женщина, увидев публикацию весной этого года, обратилась в офис шерифа округа Лассен. В статье содержался призыв общественности помочь идентифицировать неговорящего мужчину, находящегося на лечении в больнице.

Американец, который ушел из дома в возрасте 25 лет из Дойла, (штат Калифорния), долгое время считался без вести пропавшим. После обращения сестры заместитель шерифа Дерек Кеннемор начал расследование и выяснил, что пациент был переведен в другую больницу.

Для подтверждения личности детектив из полиции Лос-Анджелеса снял отпечатки пальцев мужчины, что подтвердило его как пропавшего в 1999 году жителя Калифорнии.

"Сестра была на седьмом небе от счастья и уже планирует воссоединение с братом", — рассказал капитан Майк Карни из офиса шерифа округа Лассен.

Мужчина из Калифорнии, пропавший в 1999 году, неожиданно нашелся спустя 25 лет Фото: St Francis Medical Center

Он подчеркнул, что эта история — пример того, как важно не терять надежду в делах о пропавших без вести.

"Будьте настойчивы, ведь семьи хотят получить ответы. Это открытие сделало их День благодарения намного радостнее", — отметил он.

Личность мужчины и детали его исчезновения не разглашаются в интересах семьи, однако власти подтвердили, что в ближайшее время состоится их долгожданное воссоединение.

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