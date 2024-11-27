Шукали чверть століття: стаття в газеті допомогла розкрити таємницю 25-річної давнини (фото)

У статті містився заклик громадськості допомогти ідентифікувати чоловіка, який не розмовляє і перебуває на лікуванні в лікарні. Найближчим часом відбудеться довгоочікуване возз'єднання брата і сестри.

Чоловік із Дойла (штат Каліфорнія, США), який зник 1999 року, несподівано знайшовся через 25 років у лікарні в районі Лос-Анджелеса (США). Його виявили завдяки уважності сестри, яка впізнала його на фотографії в газетній статті. Про це пише ABC News.

Жінка, побачивши публікацію навесні цього року, звернулася в офіс шерифа округу Лассен. У статті містився заклик громадськості допомогти ідентифікувати чоловіка, який не розмовляє і перебуває на лікуванні в лікарні.

Американець, який пішов з дому у віці 25 років з Дойла, (штат Каліфорнія), тривалий час вважався безвісти зниклим. Після звернення сестри заступник шерифа Дерек Кеннемор почав розслідування і з'ясував, що пацієнта перевели в іншу лікарню.

Для підтвердження особи детектив із поліції Лос-Анджелеса зняв відбитки пальців чоловіка, що підтвердило його як зниклого 1999 року жителя Каліфорнії.

"Сестра була на сьомому небі від щастя і вже планує возз'єднання з братом", — розповів капітан Майк Карні з офісу шерифа округу Лассен.

Чоловік із Каліфорнії, який зник 1999 року, несподівано знайшовся через 25 років Фото: St Francis Medical Center

Він підкреслив, що ця історія — приклад того, як важливо не втрачати надію у справах про зниклих безвісти.

"Будьте наполегливі, адже сім'ї хочуть отримати відповіді. Це відкриття зробило їхній День подяки набагато радіснішим", — зазначив він.

Особистість чоловіка та деталі його зникнення не розголошуються в інтересах сім'ї, проте влада підтвердила, що найближчим часом відбудеться їхнє довгоочікуване возз'єднання.

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