В лесу заметили оленя в куртке со светоотражателями: на него устроили "охоту"

В службе охраны природы высказали предположение, что животное могли одеть люди. Однако законами это запрещено, поскольку во время одевания животное могут дразнить или мучить.

В Мак-Брайде (Британская Колумбия, Канада), был замечен олень в куртке со светоотражателями, которая была застегнута на молнию. Об этом сообщает The Guardian.

Андрея Арнольд, репортер местной газеты Rocky Mountain Goat, ехала по заснеженной окраине населенного пункта и увидела необычное зрелище, что даже замедлила свой автомобиль. На обочине стоял олень, одетый в рабочую куртку со светоотражателями, ноги которого аккуратно вставлялись в отверстия для рук, а молния прочно закрывалась.

Женщина сделала несколько снимков и опубликовала их в социальных сетях. Фото вызвали, где они вызвали неоднозначную реакцию: одни предполагали, что такая одежда может защитить оленя на трассе, но другие волновались, что куртку можно задеть, что приведет к панике или травмированию животного. Большинство комментариев сводились к трем вопросам: как это попало на животное, кто ответственный и зачем кому-то это делать

Сержант Имонн МакАртур из службы охраны природы Британской Колумбии отметил, что это не является характерным для данного вида животных. Он высказал предположение, что, вероятно, куртку на оленя смог надеть человек.

"Даже если вы можете приблизиться к дикой природе настолько, чтобы одеть ее в свитер, куртку, сапоги или что у вас есть, мы настоятельно рекомендуем этого не делать", — добавил он.

Согласно закону об охране дикой природы провинции запрещено "беспокоить, истощать, утомлять, раздражать, донимать, дразнить или мучить" животное — вероятно, именно это будет применяться к оленю во время одевания на него куртки.

Несмотря на яркий вид животного сотрудники охраны до сих пор не смогли найти оленя. Они даже обратились за помощью к общественности. Имонн МакАртур добавил, что если зверя удастся найти, с него снимут куртку. Однако есть надежда, что одежда слетит естественным путем.

"Я надеюсь, что куртка снимется сама по себе или с помощью офицеров охраны природы, прежде чем это станет проблемой для оленя. Обращаться с дикими животными по-домашнему... особенно надевать на них одежду, не рекомендуется", — добавил он.

Отметим, что новорожденные олени 95% своего времени проводят, свернувшись "калачиком" под кустом. В этом случае не следует спасать животное, ведь это нормальное для них поведение.

Добавим, что недавно гигантская змея целиком проглотила оленя. Питону пришлось так широко раскрыть рот, что пасть растянулась на 93% от максимально возможного.