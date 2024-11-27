В лісі помітили оленя в куртці зі світловідбивачами: на нього влаштували "полювання"

В службі охорони природи висловили припущення, що тварину могли одягнути люди. Однак законами це заборонено, оскільки під час вдягання тварину можуть дражнити або мучити.

У Мак-Брайді (Британська Колумбія, Канада), був помічений олень в куртці зі світловідбивачами, яка була застебнута на блискавку. Про це повідомляє The Guardian.

Андрея Арнольд, репортерка місцевої газети Rocky Mountain Goat, їхала по засніженій околиці населеного пункту та побачила незвичайне видовище, що навіть сповільнила свій автомобіль. На узбіччі стояв олень, одягнений у робочу куртку зі світловідбивачами, ноги якого акуратно вставлялися в отвори для рук, а блискавка міцно закривалася.

Жінка зробила декілька знімків та опублікувала їх в соціальних мережах. Фото викликали неоднозначну реакцію: одні припускали, що такий одяг може захистити оленя на трасі, але інші хвилювалися, що куртку можна зачепити, що призведе до паніки або травмування тварини. Більшість коментарів зводилися до трьох запитань: як це потрапило на тварину, хто відповідальний та навіщо комусь це робити.

Сержант Імонн МакАртур зі служби охорони природи Британської Колумбії зазначив, що це не є характерним для згаданого виду тварин. Він висловив припущення, що, ймовірно, куртку на оленя змогла вдягнути людина.

"Навіть якщо ви можете наблизитися до дикої природи настільки, щоб одягнути її у светр, куртку, чоботи чи що у вас є, ми настійно рекомендуємо цього не робити", — додав він.

Відповідно до закону про охорону дикої природи провінції заборонено "турбувати, виснажувати, втомлювати, дратувати, дошкуляти, дражнити або мучити" тварину – ймовірно, саме це буде застосовуватися до оленя під час одягання на нього куртки.

Попри яскравий вигляд тварини співробітники охорони досі не змогли знайти оленя. Вони навіть звернулись за допомогою до громадськості. Імонн МакАртур додав, що якщо звіра вдасться знайти, з нього знімуть куртку. Однак є сподівання, що одяг злетить природним шляхом.

"Я сподіваюся, що куртка зніметься сама собою або за допомогою офіцерів охорони природи, перш ніж це стане проблемою для оленя. Поводитися з дикими тваринами по-домашньому… особливо надягати на них одяг, не рекомендується", — додав він.

Зазначимо, що новонароджені олені 95% свого часу проводять, згорнувшись "калачиком" під кущем. В цьому випадку не слід рятувати тваринку, адже це нормальна для них поведінка.

Додамо, що нещодавно гігантська змія цілком проковтнула оленя. Пітону довелося так широко розкрити рот, що паща розтягнулася на 93% від максимально можливого.