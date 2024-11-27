Козы-хулиганы: парочка рогатых животных навела шороху в большом городе (фото)

В соцсетях опубликовали снимок, где козы сидят на заднем сиденье полицейской машины. Сотрудники полиции отметили, что животные были очень милыми, но могли навредить людям.

В Вашингтоне (США) две сбежавшие козы столкнулись с представителями закона после того, как разбушевались в городе и погнались за пешеходами. Об этом пишет Daily Star.

Полицейскому департаменту Кента удалось поймать животных, прежде чем они успели кого-нибудь поранить. В социальных сетях появилась фотография, на которой козы запечатлены на заднем сиденье полицейского автомобиля.

На фотографии, опубликованной в Instagram, козы выглядят спокойными и сидят за решеткой.

"Задержаны за плохое поведение. Мы не уверены, откуда они взялись, но эти двое вбили себе в голову, что гоняться за людьми — это хорошее времяпрепровождение. Не поймите нас неправильно, они очень милые. Но без шуток, это не нормально, когда люди или козы преследуют других", — подписали фото.

Животные были доставлены на "комфортабельной машине" в приют Фото: Instagram

Животные были доставлены на "комфортабельной машине" в приют округа Кинг, где сотрудники пытаются найти их хозяина. Многих пользователей соцсетей повеселил забавный случай с арестом коз.

"О боже, этот пост просто уморительный", "Если вы не можете найти хозяев, я возьму их к себе. Я устал стричь свой газон", — писали они.

Издание отмечает, что в прошлом году еще одна неуправляемая коза подверглась суду со стороны своей хозяйки Энн Ломас, которая решилась на радикальные меры после того, как ее питомец Гэри начал творить беспредел на ее ферме в Камбрии (Англия). Он начал досаждать другим животным, воровать у них еду и бить их головой.

"Через несколько дней мне пришлось отделить его от других коз, потому что он постоянно бил их рогами. Я поместила его к альпакам, поскольку они крупнее его и могут с ним справиться, но вскоре он начал убегать", — рассказывала Энн.

Затем женщине стали звонить местные жители и говорить, что козел крадет их нижнее белье.

"Он появлялся с лифчиками и трусами на голове, мы находили в сарае. Он снимает их со стиральных веревок", — добавила она.

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