Кози-хулігани: парочка рогатих тварин навела шереху у великому місті (фото)

У соцмережах опублікували знімок, де кози сидять на задньому сидінні поліцейської машини. Співробітники поліції зазначили, що тварини були дуже милими, але могли нашкодити людям.

У Вашингтоні (США) дві кози, які втекли, зіткнулися з представниками закону після того, як розбушувалися в місті і погналися за пішоходами. Про це пише Daily Star.

Поліцейському департаменту Кента вдалося зловити тварин, перш ніж вони встигли когось поранити. У соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій кози зображені на задньому сидінні поліцейського автомобіля.

На фотографії, опублікованій в Instagram, кози виглядають спокійними й сидять за ґратами.

"Затримані за погану поведінку. Ми не впевнені, звідки вони взялися, але ці двоє вбили собі в голову, що ганятися за людьми — це гарне проведення часу. Не зрозумійте нас неправильно, вони дуже милі. Але без жартів, це не нормально, коли люди або кози переслідують інших", — підписали фото.

Тварин доставили на "комфортабельній машині" до притулку Фото: Instagram

Тварин доправили на "комфортабельній машині" в притулок округу Кінг, де співробітники намагаються знайти їхнього господаря. Багатьох користувачів соцмереж повеселив кумедний випадок з арештом кіз.

"О боже, цей пост просто сміховинний", "Якщо ви не можете знайти господарів, я візьму їх до себе. Я втомився стригти свій газон", — писали вони.

Видання зазначає, що торік ще одна некерована коза зазнала суду з боку своєї господині Енн Ломас, яка зважилася на радикальні заходи після того, як її вихованець Гері почав чинити свавілля на її фермі в Камбрії (Англія). Він почав докучати іншим тваринам, красти в них їжу і бити їх головою.

"Через кілька днів мені довелося відокремити його від інших кіз, тому що він постійно бив їх рогами. Я помістила його до альпак, оскільки вони більші за нього і можуть з ним впоратися, але незабаром він почав тікати", — розповідала Енн.

Потім жінці почали телефонувати місцеві жителі й говорити, що козел краде їхню спідню білизну.

"Він з'являвся з ліфчиками і трусами на голові, ми знаходили в сараї. Він знімає їх із пральних мотузок", — додала вона.

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