Амазонка-воительница: как скромная девочка превратилась во всемирно известную спортсменку

Наталья Кузнецова начала тренироваться в 14 лет по совету отца и уже к 16 стала региональной чемпионкой по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Сегодня ее внешностью восхищаются мужчины по всему миру.

33-летняя пауэрлифтерша Наталья Кузнецова, известная своими рельефными мышцами и выступающими венами, вызывает восхищение миллионов поклонников по всему миру. Спортсменка, родом из Сибири, но проживающая в Черногории, активно делится своей жизнью и тренировками с более чем 1,2 миллиона подписчиков в Instagram. Об этом пишет What’s The Jam.

Недавнее видео, где Наталья демонстрирует разгибания рук, собрало свыше 3,2 миллиона просмотров. Мужчины по всему миру восхищаются ее внешностью, отправляют комплименты и сообщения, называя ее "чудо-женщиной" и "королевой".

Наталья начала заниматься спортом в 14 лет по совету отца, который хотел помочь застенчивой дочери раскрыться. Уже к 16 годам она стала чемпионкой своего региона по бодибилдингу и пауэрлифтингу.

"Для меня это давно стало стилем жизни. Сильное тело — это совершенно другое качество жизни", — признается спортсменка.

Мужчины по всему миру восхищаются внешностью женщины Фото: Instagram/nataliya.amazonka

Издание отмечает, что за ее выдающимися формами стоят почти два десятилетия упорного труда и дисциплины. Она является рекордсменкой в категориях дедлифта, жима лежа и армлифтинга, а также входит в Международную лигу профессионалов бодибилдинга и фитнеса.

В реальной жизни Наталья сталкивается только с позитивным вниманием. Она отмечает, что ее часто узнают на улицах разных стран, а женщины не стесняются подходить, чтобы поговорить. Однако в интернете ситуация иная: хейтеры, в основном мужчины, критикуют ее внешность, не принимая ее массивное телосложение.

"Никто не обязан нравиться всем. У каждого могут быть негативные комментарии, особенно если твои видео набирают миллионы просмотров", — говорит Наталья.

Тем не менее, спортсменка подчеркивает, что ее успех и любовь к своему делу мотивируют двигаться дальше.

Женщина является рекордсменкой в категориях дедлифта, жима лежа и армлифтинга Фото: Instagram/nataliya.amazonka

Несмотря на огромную толпу поклонников и чрезмерное мужское внимание, Наталья счастлива в браке с Владиславом Кузнецовым. Однако это не останавливает ее поклонников от потоков комплиментов.

"Ты такая большая, такая красивая, прекрасная", "Чудо-женщина", "Я до сих пор не понимаю это телосложение, оно натуральное", "Идеальная жена", "Богиня", — пишут они.

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