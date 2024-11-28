Амазонка-войовниця: як скромна дівчинка перетворилася на всесвітньо відому спортсменку

Наталя Кузнєцова почала тренуватися в 14 років за порадою батька і вже до 16 стала регіональною чемпіонкою з бодібілдингу та пауерліфтингу. Сьогодні її зовнішністю захоплюються чоловіки по всьому світу.

33-річна пауерліфтерка Наталя Кузнєцова, відома своїми рельєфними м'язами, викликає захоплення мільйонів шанувальників по всьому світу. Спортсменка, яка родом із Сибіру, але проживає в Чорногорії, активно ділиться своїм життям і тренуваннями з більш ніж 1,2 мільйона підписників в Instagram. Про це пише What's The Jam.

Нещодавнє відео, де Наталя демонструє розгинання рук, зібрало понад 3,2 мільйона переглядів. Чоловіки по всьому світу захоплюються її зовнішністю, надсилають компліменти та повідомлення, називаючи її "диво-жінкою" і "королевою".

Наталя почала займатися спортом у 14 років за порадою батька, який хотів допомогти сором'язливій доньці розкритися. Уже до 16 років вона стала чемпіонкою свого регіону з бодібілдингу та пауерліфтингу.

"Для мене це давно стало стилем життя. Сильне тіло — це зовсім інша якість життя", — зізнається спортсменка.

Чоловіки по всьому світу захоплюються зовнішністю жінки Фото: Instagram/nataliya.amazonka

Видання зазначає, що за її видатними формами стоять майже два десятиліття наполегливої праці та дисципліни. Вона є рекордсменкою в категоріях дедліфту, жиму лежачи та армліфтингу, а також входить до Міжнародної ліги професіоналів бодібілдингу та фітнесу.

У реальному житті Наталя стикається тільки з позитивною увагою. Вона зазначає, що її часто впізнають на вулицях різних країн, а жінки не соромляться підходити, щоб поговорити. Однак в інтернеті ситуація інша: хейтери, здебільшого чоловіки, критикують її зовнішність, не приймаючи її масивну статуру.

"Ніхто не зобов'язаний подобатися всім. У кожного можуть бути негативні коментарі, особливо якщо твої відео набирають мільйони переглядів", — каже Наталя.

Проте спортсменка підкреслює, що її успіх і любов до своєї справи мотивують рухатися далі.

Жінка є рекордсменкою в категоріях дедліфту, жиму лежачи та армліфтингу Фото: Instagram/nataliya.amazonka

Незважаючи на величезний натовп шанувальників і надмірну чоловічу увагу, Наталя щаслива у шлюбі з Владиславом Кузнєцовим. Однак це не зупиняє її шанувальників від потоків компліментів.

"Ти така велика, така красива, прекрасна", "Чудо-жінка", "Я досі не розумію цю статуру, вона натуральна", "Ідеальна дружина", "Богиня", — пишуть вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка. Лія познайомилася з Гері, вже бувши мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.