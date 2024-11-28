Легенда оказалась правдой: найдена дикая черная кошка, которую считали выдумкой (фото)

Очевидица утверждает, что давно знала о подобных животных в Йоркшире, но боялась рассказывать об этом публично, чтобы ее не приняли за сумасшедшую.

Черную дикую кошку, которая внешне напоминает пантеру, случайно заметили в полях Великобритании. Впервые появление представительницы этого вида в стране фиксировали еще в 1978 году. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о "тигре с Фенских болот", пишет издание Daily Star.

Загадочное животное, по словам очевидицы, было вдвое больше обычной кошки. Оно появилось в живописном месте в графстве Йоркшир, где любят отдыхать местные жители.

Одна из очевидцев, имя которой не разглашается, заметила кошку вскоре после того, как фермеры нашли на соседнем поле разорванную в клочья овцу.

"Старенькие 70-летние фермеры за всю свою жизнь не видели ничего подобного, а на этих болотах происходит много удивительных вещей", — рассказывает журналистам британка.

Впервые появление представительницы этого вида в стране фиксировали еще в 1978 году Фото: SWNS

Десять лет назад свидетели видели еще одного большого кота, поэтому эти случаи могут быть связаны между собой.

"Лет девять назад я прошла через ворота после пробежки и увидела прямо перед собой огромную кошку величиной с лабрадора. Ее хвост был длиннее тела, шерсть угольно-черная. Животное вело себя дружелюбно — просто прошлась передо мной и перелезла через стену", — вспоминает британка.

Женщина утверждает, что давно знала о подобных животных в Йоркшире, но боялась рассказывать об этом публично, чтобы ее не приняли за сумасшедшую.

Кстати, нет официально информации о том, что в дикой природе Великобритании живут большие дикие кошки, однако местные множество раз заявляли о том, что видели их собственными глазами. Например, в октябре 2022-го турист снял, как зверь, похожий на пантеру, пожирал овцу в Дербишире. Еще одну большую кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Напомним, ранее Фокус писал, что черно-белая кошка Лили привлекла к себе внимание интернет-сообщества после того, как один из покупателей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) поделился в сети ее курьезным снимком. В кадре домашняя любимица свернулась калачиком рядом с запиской, оставленной владельцем.

Кроме того, владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.