Легенда виявилась правдою: знайдено дику чорну кішку, яку вважали вигадкою (фото)

Очевидиця стверджує, що давно знала про подібних тварин у Йоркширі, але боялася розповідати про це публічно, щоб її не сприйняли за божевільну.

Чорну дику кішку, яка зовні нагадує пантеру, випадково помітили у полях Великої Британії. Вперше появу представниці цього виду в країні фіксували ще 1978 року. Відтоді серед місцевих жителів поширилася легенда про "тигра з Фенських боліт", пише видання Daily Star.

Загадкова тварина, за словами очевидиці, була вдвічі більшою за звичайну кішку. Вона з'явилася у мальовничому місці в графстві Йоркшир, де полюбляють відпочивати місцеві жителі.

Одна з очевидців, ім’я якої не розголошується, помітила кішку незабаром після того, як фермери знайшли на сусідньому полі розірвану на шматки вівцю.

"Старенькі 70-річні фермери за все своє життя не бачили нічого подібного, а на цих болотах відбувається багато дивовижних речей", — розповідає журналістам британка.

Вперше появу представниці цього виду в країні фіксували ще 1978 року Фото: SWNS

Десять років тому свідки бачили ще одного великого кота, тож ці випадки можуть бути пов'язані між собою.

"Років дев'ять тому я пройшла через ворота після пробіжки й побачила прямо перед собою величезну кішку завбільшки з лабрадора. Її хвіст був довшим за тіло, шерсть вугільно-чорна. Тварина поводилася доброзичливо — просто пройшлася переді мною і перелізла через стіну", — згадує британка.

Жінка стверджує, що давно знала про подібних тварин у Йоркширі, але боялася розповідати про це публічно, щоб її не сприйняли за божевільну.

До речі, немає офіційно інформації про те, що у дикій природі Великої Британії живуть великі дикі кішки, однак місцеві безліч разів заявляли про те, що бачили їх на власні очі. Наприклад, у жовтні 2022-го турист зняв, як звір, схожий на пантеру, пожирав вівцю у Дербіширі. Ще одну велику кішку пізніше сфотографували в Стаффордширі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чорно-біла кішка Лілі привернула до себе увагу інтернет-спільноти після того, як один з покупців супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) поділився у мережі її курйозним знімком. У кадрі домашня улюблениця згорнулася калачиком поруч із запискою, залишеною власником.

Крім того, власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.