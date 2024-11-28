Была яхта, теперь фургон: женщина рассказала о причинах смены "жилищ" (фото, видео)

Британка Хайди Эллиот признается, что сейчас чувствует себя лучше, когда переехала жить в минивэн после двух лет на небольшой яхте. Теперь она радуется, что имеет больше времени на путешествия.

Британка Гайд Эллиот всегда не могла усидеть долго на одном месте, поэтому после двух лет проживания на небольшом судне, которое переделала под свой дом, она решила перейти на сушу. Историю смены места жительства девушки пишет британский таблоид Daily Express.

СМИ пишет, что ранее женщина жила в лодке, которую переделала в свое жилище. Однако после двух лет жизни, она решили сойти на сушу и найти новое жилье. Тогда она купила минивэн марки Ford и переделала его в новое жилье.

"Пожалуй, можно сказать, что я подключилась к альтернативному образу жизни. Жить на яхте было невероятным опытом. Однако я почувствовала неудобства из-за изменений погоды, поэтому решила что-то изменить для себя", — говорит Хайди.

Поэтому она, купив минивэн, решила его оборудовать так, как будет им удобно. Теперь она вместе со своим мужем Каем наслаждается жизнью в новом передвижном доме на колесах.

"Мне очень нравится жизнь в фургоне и та свобода, которую он предлагает для быстрых путешествий и исследования новых мест. Жизнь на лодке занимает особое место в моем сердце, и я могу с уверенностью сказать, что для меня она еще не закончилась. Однажды я хотела бы владеть и отремонтировать другую лодку, соединив лучшее из обоих миров", — говорит Хайди.

вид снаружи минивэна Хайди (фото: heidielliotttt/Instagram)

вид изнутри минивэна Хайди (фото: heidielliotttt/Instagram)

Женщина охотно показывает свое жилое пространство в фургоне — удобная двуспальная кровать, пространство для полок и шкафы, включая микроволновую печь, расположенные напротив маленького дивана. Масштабная реконструкция их транспортного средства также включала добавление внутренней газовой плиты, а также значительную площадь для хранения вещей под кроватью, что обеспечивало пространство для вещей, включая беседку, которую они могли поставить на своих остановках.

Сейчас Хайди признается, что она мечтает одновременно жить как на лодке, так и в минивэне. Однако, добавляет женщина, пока ее устраивает все то, что она имеет, и вряд ли "променяет что-то одно на другое". По ее мнению, право выбирать себе удобное место жизни показывает, кто и что мы есть.

Напомним, Фокус писал, как женщина купила дом на колесах за смешные деньги. Она купила недорогой Mercedes Sprinter Luton, а затем обустроила в нем свой дом, где самым дорогим оказались покупка мебели и установка теплоизоляции.

Также мы рассказывали, как Mercedes Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах. Автодом Mercedes Sprinter от Hymer рассчитан на 4 человека и подготовлен к бездорожью. В его салоне есть раскладные кровати, кухня и санузел.