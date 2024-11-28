Була яхта, тепер фургон: жінка розповіла про причини зміни "помешкань" (фото, відео)

Британка Гайді Елліот зізнається, що наразі почувається краще, коли переїхала жити у мінівен після двох років на невеликій яхті. Тепер вона тішиться, що має більше часу на подорожі.

Британка Гайд Елліот завжди не могла всидіти довго на одному місці, тому після двох років проживання на невеликому судні, яке переробила під свій дім, вона вирішила перейти на сушу. Історію зміни місця проживання дівчини пише британський таблоїд Daily Express.

ЗМІ пише, що раніше жінка мешкала у човні, який переробила у своє помешкання. Однак після двох років життя, вона вирішили зійти на сушу та знайти нове помешкання. Тоді вона купила мінівен марки Ford та переробила його на нове житло.

"Мабуть, можна сказати, що я підключилася до альтернативного способу життя. Жити на яхті було неймовірним досвідом. Однак я відчула незручності через зміни погоди, тому вирішила щось змінити для себе", — каже Гайді.

Тому вона, купивши мінівен, вирішила його обладнати так, як буде їм зручно. Тепер вона разом зі своїм чоловіком Каєм насолоджується життям у новому пересувному домі на колесах.

"Мені дуже подобається життя у фургоні й та свобода, яку він пропонує для швидких подорожей і дослідження нових місць. Життя на човні займає особливе місце в моєму серці, і я можу з упевненістю сказати, що для мене воно ще не закінчилося. Одного разу я хотіла б володіти та відремонтувати інший човен, поєднавши найкраще з обох світів", — каже Гайді.

Вид ззовні мінівена Гайді (фото: heidielliotttt/Instagram)

Вид зсередини мінівена Гайді (фото: heidielliotttt/Instagram)

Жінка залюбки показує свій житловий простір у фургоні – зручне двоспальне ліжко, простір для полиць і шафи, включно з мікрохвильовою піччю, розташовані навпроти маленького дивана. Масштабна реконструкція їхнього транспортного засобу також включала додавання внутрішньої газової плити, а також значну площу для зберігання речей під ліжком, що забезпечувало простір для речей, включно з альтанкою, яку вони могли поставити на своїх зупинках.

Наразі Гайді зізнається, що вона мріє водночас жити як на човні, так і в мінівені. Однак, додає жінка, наразі її влаштовує все те, що вона має, і навряд чи "проміняє щось одне на інше". На її думку, право обирати собі зручне місце життя показує, хто і що ми є.

Нагадаємо, Фокус писав, як жінка купила будинок на колесах за смішні кошти. Вона купила недорогий Mercedes Sprinter Luton, а потім облаштувала в ньому свій дім, де найдорожчим виявилися купівля меблів та встановлення теплоізоляції.

Також ми розповідали, як Mercedes Sprinter перетворили на позашляховий дім на колесах. Автодім Mercedes Sprinter від Hymer розрахований на 4 особи і підготовлений до бездоріжжя. У його салоні є розкладні ліжка, кухня та санвузол.