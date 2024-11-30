Мужчина побоялся есть вермишель быстрого приготовления, прочитав текст на упаковке (фото)

Наряду с информацией о питательных веществах, которую можно найти на любых магазинных продуктах, на упаковке фигурировал странный совет относительно здоровья потребителей.

Мужчина, который купил вермишель быстрого приготовления во время посещения китайского квартала в Калифорнии (США), был ошеломлен надписью на упаковке. Подробнее об этом случае он рассказал на одном из тематических форумов в Reddit.

Как выяснилось, наряду с информацией о питательных веществах, которую можно найти на любых магазинных продуктах, там фигурировал странный совет по здоровью, заставивший покупателя усомниться, стоит ли готовить и есть это блюдо.

"Кто-нибудь знает, почему это написано? И стоит ли мне волноваться за будущих детей?" — спросил автор у интернет-сообщества, разместив соответствующее фото.

Под информацией о составе вермишели фигурирует дисклеймер с восклицательным знаком: "Предупреждение: рак и вред для репродуктивной системы". Далее дана ссылка на веб-сайт Калифорнийского офиса по оценке опасности для здоровья, где от производителей требуют предупреждать потребителей о влиянии химических веществ, вызывающих рак, врожденные дефекты или другой вред.

Упаковка с предупреждением Фото: Reddit

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Опасно, если есть ее в Калифорнии!" — пошутил один из пользователей Reddit;

"Запрещенная вермишель быстрого приготовления подходит лучше всего", — посмеялся второй;

"Почти на каждом продукте в США есть такое предупреждение — так требует закон, но ни один товар не запрещен. Я просто научился игнорировать это", — пояснил следующий юзер;

Еще один добавил: "Я считаю, что такая маркировка приносит больше вреда, чем пользы".

Напомним, ранее Фокус писал, что американка, живущая в шотландском Глазго, была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с солёной говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".

Кроме того, кассир одной из украинских сетей супермаркетов Виктор Рыбачок предостерегает покупателей от так называемых "профессиональных нищих", которые придумали новую схему незаконного заработка.