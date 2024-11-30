Чоловік побоявся їсти вермішель швидкого приготування, прочитавши текст на упаковці (фото)

Поряд з інформацією про поживні речовини, яку можна знайти на будь-яких магазинних продуктах, на пакуванні фігурувала дивна порада щодо здоров'я споживачів.

Чоловік, який купив вермішель швидкого приготування під час відвідування китайського кварталу в Каліфорнії (США), був приголомшений написом на упаковці. Детальніше про цей випадок він розповів на одному з тематичних форумів у Reddit.

Як з’ясувалось, поряд з інформацією про поживні речовини, яку можна знайти на будь-яких магазинних продуктах, там фігурувала дивна порада щодо здоров'я, яка змусила покупця засумніватися, чи варто готувати та їсти цю страву.

"Хто-небудь знає, чому це написано? І чи варто мені хвилюватися за майбутніх дітей?" — запитав автор в інтернет-спільноти, розмістивши відповідне фото.

Під інформацією про склад вермішелі фігурує дисклеймер зі знаком оклику: "Попередження: рак та шкода для репродуктивної системи". Далі надано посилання на вебсайт Каліфорнійського офісу з оцінки небезпек для здоров'я, де від виробників вимагають попереджати споживачів про вплив хімічних речовин, які спричиняють рак, вроджені дефекти або іншу шкоду.

Упаковка з попередженням Фото: Reddit

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Небезпечно, якщо їсти її в Каліфорнії!" — пожартував один з користувачів Reddit;

"Заборонена вермішель швидкого приготування смакує найкраще", — посміявся другий;

"Майже на кожному продукті в США є таке попередження через закон, але жоден товар не заборонений. Я просто навчився ігнорувати це", — пояснив наступний юзер;

Ще один додав: "Я вважаю, що таке маркування приносить більше шкоди, ніж користі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американка, яка живе у шотландському Глазго, була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".

Крім того, касир однієї з українських мереж супермаркетів Віктор Рибачок застерігає покупців від так званих "професійних жебраків", які вигадали нову схему незаконного заробітку.