Не удержал равновесие: клятву молодоженов у алтаря прервала крыса, упавшая с дерева (видео)

На записи можно увидеть, как крыса падает в проходе, всего в нескольких метрах от счастливой пары, которая обменивалась кольцами.

Церемонию бракосочетания молодой пары неожиданно прервало появление крысы, которая не удержала равновесия и упала с дерева неподалеку алтаря, где жених и невеста обменивались клятвами, надевая друг другу обручальные кольца. Соответствующее видео завирусилось в TikTok.

Тамара Алсаваф и Джошуа Валли узаконили свои отношения в прошлую пятницу. На торжественной церемонии в Эскондидо (Калифорния, США), организованной на открытом воздухе, присутствовали родственники, друзья и коллеги пары.

На опубликованном видео показано, как жених начинает свою клятву словами "Сегодня, в окружении наших любимых...", когда крыса падает с дерева на землю, а затем быстро убегает прочь. Заметив это, Валли сказал: "Честно говоря, это было очень вовремя", вызвав тем самым смех всех присутствующих.

Озадаченные молодожены переглянулись и улыбнулись. На увеличенном повторе можно увидеть, что крыса падает в проходе, всего в нескольких метрах от счастливой пары.

В описании к клипу невеста отметила: "Рататуй испортил свадьбу. Безусловно, этот момент мы никогда не забудем". Очевидно, она провела параллель с известным мультфильмом "Рататуй" 2007 года.

Курьезный случай вызвал бурную реакцию среди пользователей TikTok. Они начали активно шутить и высмеивать увиденное в кадре, кое-кто отметил, что крысы считаются символом богатства в некоторых восточных культурах.

"Это моя свекровь, которая так и не дождалась приглашения", — пошутил один из участников обсуждения.

Комментарии под видео Фото: TikTok

За короткое время видео собрало почти пять миллионов просмотров, множество лайков, комментариев и других реакций.

Напомним, Фокус рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев. Тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.