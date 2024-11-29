Не втримав рівновагу: обітницю молодят біля вівтаря перервав щур, який впав з дерева (відео)

На записі можна побачити, що пацюк падає у проході, всього за кілька метрів від щасливої пари, яка обмінювалась обручками.

Церемонію одруження молодої пари несподівано перервала поява щура, який не втримав рівноваги й впав з дерева неподалік вівтаря, де наречений та наречена обмінювалися обітницями, одягаючи один одному обручки. Відповідне відео завірусилось у TikTok.

Тамара Алсаваф та Джошуа Валлі узаконили свої стосунки минулої п'ятниці. На урочистій церемонії в Ескондідо (Каліфорнія, США), організованій на відкритому повітрі, були присутні родичі, друзі так колеги пари.

На опублікованому відео показано, як наречений починає свою обітницю словами "Сьогодні, в оточенні наших коханих…", коли щур падає з дерева на землю, а потім швидко тікає геть. Помітивши це, Валлі сказав: "Чесно кажучи, це було дуже вчасно", викликавши тим самим сміх усіх присутніх.

Спантеличені молодята переглянулись та посміхнулись. На збільшеному повторі можна побачити, що пацюк падає у проході, всього за кілька метрів від щасливої пари.

В описі до кліпу наречена зазначила: "Рататуй зіпсував весілля. Безумовно, цей момент ми ніколи не забудемо". Очевидно, вона провела паралель з відомим мультфільмом "Рататуй" 2007 року.

Курйозний випадок викликав бурхливу реакцію серед користувачів TikTok. Вони почали активно жартувати та висміювати побачене у кадрі, дехто зазначив, що щури вважаються символом багатства в деяких східних культурах.

"Це моя свекруха, яка так і не дочекалась запрошення", — пожартував один з учасників обговорення.

Коментарі під відео Фото: TikTok

За короткий час відео зібрало майже п’ять мільйонів переглядів, безліч вподобайок, коментарів та інших реакцій.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців. Тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.