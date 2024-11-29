Женщина потеряла дар речи, когда увидела, что лежит под сорванным старым полом (фото)
Лиана рассказала, что они с мужем приобрели этот дом в сентябре 2023 года и теперь стремятся возродить его первоначальный шарм.
26-летняя Лиана Абигейл Губер из Солт-Лейк-Сити (США) не могла поверить своим глазам, когда во время ремонта решила снять старый ламинат и обнаружила под ним роскошный 100-летний дубовый пол. Об удивительном открытии женщина рассказала в TikTok.
Опубликовав свой ролик 20 ноября, автор, зарабатывающая на жизнь продажей винтажной одежды, уже собрала более 4,5 миллиона просмотров и спровоцировала оживленную дискуссию о современных тенденциях в реконструкциях.
Лиана рассказала, что они с мужем приобрели этот дом в сентябре 2023 года и теперь стремятся возродить его первоначальный шарм. Хозяйка очень обрадовалась, увидев старинный пол, однако поверхность нуждалась в реконструкции, поскольку имела видимые признаки износа и была покрыта пятнами.
"Решение сорвать ламинат было частично мотивировано любовью к винтажной эстетике и теплоте натурального дерева. Хочу, чтобы мои друзья и семья чувствовали себя здесь как дома. Надеюсь, оригинальный паркет сделает наши семейные праздники еще более особенными", — сказала Губер в интервью Newsweek.
К слову, супруги начали ремонт еще летом, занявшись обновлением пола всего за несколько недель до рождения дочери. Сейчас, с приближением праздников, они сосредоточены на завершении всех работ в гостиной, прихожей и столовой.
Пользователи сети, просмотрев ролик, разделились во мнениях. Одним понравился аутентичный пол, а другие предпочитают современные материалы, за которыми проще ухаживать.
- "Ламинат более практичен в использовании";
- "Мне всегда больше нравился серый пол";
- "Деревянный пол дарит больше тепла и уюта, а серый цвет просто угнетает";
- "Полностью согласна, это мгновенно сделало комнату уютной";
- "Эти люди, которые говорят, что серый пол лучше, пугают меня";
- "Старые полы потрясающие!".
Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонтных работ на одной из вилл в Вене (Австрия) рабочие нашли в сундуке удивительный клад. По предварительным оценкам, там хранилось около 30 килограммов "монет Моцарта" из чистого золота. Их стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро (около 100,5 млн грн).
Кроме того, студенты университета были поражены, когда открыли таинственные двери в своей комнате в общежитии и увидели жуткую сцену, как из фильма ужасов.