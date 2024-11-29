Жінці відняло мову, коли вона побачила, що лежить під зірваною старою підлогою (фото)

Ліана розповіла, що вони з чоловіком придбали цей будинок у вересні 2023 року й тепер прагнуть відродити його первісний шарм.

26-річна Ліана Абігейл Губер з Солт-Лейк-Сіті (США) не могла повірити своїм очам, коли під час ремонту вирішила зняти старий ламінат й виявила під ним розкішну 100-річну дубову підлогу. Про дивовижне відкриття жінка розповіла у TikTok.

Опублікувавши свій ролик 20 листопада, авторка, яка заробляє на життя продажем вінтажного одягу, уже зібрала понад 4,5 мільйона переглядів й спровокувала жваву дискусію про сучасні тенденції у реконструкціях.

Ліана розповіла, що вони з чоловіком придбали цей будинок у вересні 2023 року й тепер прагнуть відродити його первісний шарм. Господиня дуже зраділа, побачивши старовинну підлогу, однак поверхня потребувала реконструкції, оскільки мала видимі ознаки зносу та була вкрита плямами.

"Рішення зірвати ламінат було частково мотивоване любов'ю до вінтажної естетики та теплоти натурального дерева. Хочу, щоб мої друзі та сім'я почували себе тут як вдома. Сподіваюся, оригінальний паркет зробить наші родинні свята ще більш особливими", — сказала Губер в інтерв'ю Newsweek.

До слова, подружжя розпочало ремонт ще влітку, зайнявшись оновленням підлоги всього за кілька тижнів до народження доньки. Зараз, з наближенням свят, вони зосереджені на завершенні всіх робіт у вітальні, передпокої та їдальні.

Під ламінатом виявилась дубова підлога Фото: TikTok

Користувачі мережі, переглянувши ролик, розділились у думках. Одним сподобалась автентична підлога, а інші надають перевагу сучасним матеріалам, за якими простіше доглядати.

"Ламінат практичніший у використанні";

"Мені завжди більше подобалась сіра підлога";

"Дерев'яна підлога дарує більше тепла і затишку, а сірий колір просто пригнічує";

"Повністю згодна, це миттєво зробило кімнату затишною";

"Ці люди, які кажуть, що сіра підлога краща, лякають мене";

"Старі підлоги приголомшливі!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).

Крім того, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів.