Женщину оштрафовали за мусор в деревне, которую она не посещала уже много лет (фото)

Натали Уолстон получила уведомление о штрафе в 75 фунтов стерлингов за правонарушение, которое она не совершала.

31-летняя Натали Уолстон из Великобритании оказалась в центре абсурдной ситуации, когда ей выписали штраф за брошенную сигарету в деревне, которую она не посещала десятилетиями и которая находится почти в 200 милях от ее дома. Об этом пишет Daily Star.

Натали, проживающая в Стаффордшире, получила уведомление о фиксированном штрафе (FPN) в размере 75 фунтов стерлингов за правонарушение, якобы совершенное 29 октября в деревне Суонскомб, графство Кент. При этом женщина не курит и предоставила доказательства, что в указанный день находилась дома.

Для опровержения обвинений Натали представила банковские выписки, подтверждающие, что в день предполагаемого инцидента она совершала покупки в магазинах B&M и Tesco в своем районе. После этого Совет Дартфорда запросил ее актуальную фотографию для сравнения с кадрами предполагаемого правонарушителя.

Женщина живет в 200 милях от Суонскомба Фото: ITV News

В результате проверки выяснилось, что Натали не имеет отношения к инциденту. Штраф был отменен, а Совет Дартфорда извинился за ошибку.

"Это было странно и абсурдно. Я не курю, не была в Суонскомбе много лет и никогда не проживала по указанному адресу. Ситуация выглядит как мошенничество или серьезный сбой в системе безопасности Совета", — прокомментировала Натали.

Издание отмечает, что совет Дартфорда продолжает расследование, чтобы установить личность настоящего нарушителя. Однако, как сообщается, фотография подозреваемого пока недоступна.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил на своем участке дом, который построили без его ведома. Владелец земли Дэниел Кенигсберг утверждал, что никогда не продавал участок. Он заявил, что кто-то подделал документы и представился им, передав "подложный" договор адвокату.

Также стало известно, что исторический дом превратил деревню в "парк развлечений". Семья Паркера и Пассмор, купившая отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.