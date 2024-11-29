Жінку оштрафували за сміття в селі, яке вона не відвідувала вже багато років (фото)

Наталі Волстон отримала повідомлення про штраф у 75 фунтів стерлінгів за правопорушення, якого вона не вчиняла.

31-річна Наталі Волстон з Великої Британії опинилася в центрі абсурдної ситуації, коли їй виписали штраф за кинуту цигарку в селі, яке вона не відвідувала десятиліттями та яке розташоване майже за 200 миль від її будинку. Про це пише Daily Star.

Наталі, яка проживає в Стаффордширі, отримала повідомлення про фіксований штраф (FPN) у розмірі 75 фунтів стерлінгів за правопорушення, нібито вчинене 29 жовтня в селі Суонскомб, графство Кент. При цьому жінка не палить і надала докази, що в зазначений день перебувала вдома.

Для спростування звинувачень Наталі надала банківські виписки, які підтверджують, що в день передбачуваного інциденту вона здійснювала покупки в магазинах B&M і Tesco у своєму районі. Після цього Рада Дартфорда запросила її актуальну фотографію для порівняння з кадрами ймовірного правопорушника.

Жінка живе за 200 миль від Суонскомба Фото: ITV News

У результаті перевірки з'ясувалося, що Наталі не має стосунку до інциденту. Штраф було скасовано, а Рада Дартфорда вибачилася за помилку.

"Це було дивно й абсурдно. Я не курю, не була в Суонскомбе багато років і ніколи не проживала за вказаною адресою. Ситуація виглядає як шахрайство або серйозний збій у системі безпеки Ради", — прокоментувала Наталі.

Видання зазначає, що рада Дартфорда продовжує розслідування, щоб встановити особу справжнього порушника. Однак, як повідомляється, фотографія підозрюваного поки недоступна.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив на своїй ділянці будинок, який побудували без його відома. Власник землі Деніел Кенігсберг стверджував, що ніколи не продавав ділянку. Він заявив, що хтось підробив документи й представився ним, передавши "підроблений" договір адвокату.

Також стало відомо, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.