Формула рождественского чуда: учительница нашла способ сделать праздник идеальным (фото)

Ана Рита Пирес предложила уравнение, учитывающее сплоченность, атмосферу, подарки, еду, ритуалы и волшебство, чтобы каждый мог сделать свое Рождество идеальным.

Преподавательница геометрии Эдинбургского университета (Шотландия) Ана Рита Пирес утверждает, что идеальное Рождество можно рассчитать с помощью формулы. Об этом пишет What’s The Jam.

Она предложила уравнение, которое учитывает такие факторы, как сплоченность, атмосфера, подарки, праздничная еда, ритуалы и даже волшебство.

Формула выглядит так:

C = ((t²T + a²A + g²G + f²F + r²R) / (t² + a² + g² + f² + r²)) + M

Формула предлагает научный подход к планированию праздника Фото: Jam Press

Что означают переменные?

T (Сплоченность) — общение с семьей, друзьями или обществом (оценка от 0 до 100).

t — насколько важен этот фактор для вас (оценка от 0 до 10).

A (Атмосфера) — украшения, рождественская музыка и общее праздничное настроение (оценка от 0 до 100).

a — значимость атмосферы для вашего Рождества (оценка от 0 до 10).

G (Дарить и получать) — подарки, открытки и другие проявления внимания (оценка от 0 до 100).

g — важность обмена подарками (оценка от 0 до 10).

F (Праздничная еда) — радость от приготовления и поедания праздничных блюд и напитков (оценка от 0 до 100).

f — насколько важна еда для вашего Рождества (оценка от 0 до 10).

R (Ритуалы) — семейные и традиционные рождественские обычаи, такие как адвент-календари, полуночная месса или просмотр фильмов (оценка от 0 до 100).

r — значимость ритуалов (оценка от 0 до 10).

M (Волшебство) — снежное утро, неожиданные сюрпризы или особенные моменты (оценка от 0 до 10).

Как работает формула?

Ана Пирес объясняли, что первая часть формулы рассчитывает средневзвешенное значение факторов, которые вы цените больше всего, усиливая их важность с помощью коэффициентов. Вторая часть добавляет "волшебный фактор", который способен сделать праздник запоминающимся даже в случае непредвиденных обстоятельств.

"Формула универсальна и адаптируется к вашим личным предпочтениям. Это позволяет каждому сосредоточиться на том, что делает их Рождество по-настоящему чудесным", — рассказала она.

Формула предлагает научный подход к планированию праздника, превращая субъективные эмоции и ожидания в четкие расчеты. И хотя для многих Рождество остается временем сюрпризов, разработка Аны Пирес помогает максимально приблизиться к идеалу.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сделала татуировку, которая должна была исчезнуть, но осталась на годы. Рэйми Якофано выбрала татуировку с цыпленком на скейтборде, ожидая, что она исчезнет через 9-12 месяцев. Однако спустя 25 месяцев рисунок все еще хорошо заметен.

Также стало известно, что девушка, посетившая все страны мира к 21 году, делится своими советами. Лекси Алфорд поделилась своими впечатлениями, советами для туристов и вызовами, с которыми она столкнулась. На свое кругосветное путешествие девушку вдохновила Алоха Вандервелл, первая женщина, объехавшая мир на автомобиле в 1922 году.