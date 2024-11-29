Формула різдвяного дива: вчителька знайшла спосіб зробити свято ідеальним (фото)

Ана Ріта Пірес запропонувала рівняння, що враховує згуртованість, атмосферу, подарунки, їжу, ритуали й чари, щоб кожен міг зробити своє Різдво ідеальним.

Викладачка геометрії Единбурзького університету (Шотландія) Ана Ріта Пірес стверджує, що ідеальне Різдво можна розрахувати за допомогою формули. Про це пише What's The Jam.

Вона запропонувала рівняння, яке враховує такі фактори, як згуртованість, атмосфера, подарунки, святкова їжа, ритуали й навіть чари.

Формула має такий вигляд:

C = ((t²T + a²A + g²G + f²F + r²R) / (t² + a² + g² + f² + r²)) + M

Формула пропонує науковий підхід до планування свята Фото: Jam Press

Що означають змінні?

T (Згуртованість) — спілкування з сім'єю, друзями або суспільством (оцінка від 0 до 100).

t — наскільки важливий цей фактор для вас (оцінка від 0 до 10).

A (Атмосфера) — прикраси, різдвяна музика та загальний святковий настрій (оцінка від 0 до 100).

a — значимість атмосфери для вашого Різдва (оцінка від 0 до 10).

G (Дарувати й отримувати) — подарунки, листівки та інші прояви уваги (оцінка від 0 до 100).

g — важливість обміну подарунками (оцінка від 0 до 10).

F (Святкова їжа) — радість від приготування та поїдання святкових страв і напоїв (оцінка від 0 до 100).

f — наскільки важлива їжа для вашого Різдва (оцінка від 0 до 10).

R (Ритуали) — сімейні та традиційні різдвяні звичаї, такі як адвент-календарі, опівнічна меса або перегляд фільмів (оцінка від 0 до 100).

r — значимість ритуалів (оцінка від 0 до 10).

M (Чари) — сніговий ранок, несподівані сюрпризи або особливі моменти (оцінка від 0 до 10).

Як працює формула?

Ана Пірес пояснювали, що перша частина формули розраховує середньозважене значення чинників, які ви цінуєте найбільше, посилюючи їхню важливість за допомогою коефіцієнтів. Друга частина додає "чарівний фактор", який здатний зробити свято незабутнім навіть у разі непередбачених обставин.

"Формула універсальна й адаптується до ваших особистих уподобань. Це дає змогу кожному зосередитися на тому, що робить їхнє Різдво по-справжньому чудовим", — розповіла вона.

Формула пропонує науковий підхід до планування свята, перетворюючи суб'єктивні емоції та очікування на чіткі розрахунки. І хоча для багатьох Різдво залишається часом сюрпризів, розробка Ани Пірес допомагає максимально наблизитися до ідеалу.

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