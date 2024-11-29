Напугал настоящих оленей: жуткий "волк-призрак" был замечен в лесу (видео)

Охотник из Вашингтона обнаружил странные детали на камере наблюдения из дикого леса.

Охотник из Ньюпорта, США, обнаружил странное явление на видео, записанном его камерой наблюдения. Он уже назвал белую дымку, напугавшую группу оленей призраком волка, который "стережет его охотничьи угодья". Об этом пишет Daily Mail.

Видео, запечатлевшее "дух волка"

Марко Макдьюи запечатлел странное явление в безлюдных лесах Ньюпорта. На видео видно, как испуганные олени реагируют на вспышку белого тумана в кадре.

"Я думаю, это дух волка, охраняющий мою собственность", — сказал Макдьюи местному новостному каналу.

На кадрах видно, как три оленя, пасущиеся в лесу, внезапно отрывают взгляд от земли. Когда они поднимают головы, в левой части экрана появляется белая дымка.

Она появляется на переднем плане кадра — и уши оленя подергиваются, когда та пролетает мимо. Все животные, похоже, видят призрак и следят за ним, пока он не исчезнет.

Видео также напугало зрителей, и они выдвинули свои собственные теории относительно того, что это могло быть.

"Да, определенно странно", — написал один человек под видео на YouTube. А другой комментатор отметил, что это было "страшно, но круто".

А еще один отметил, что это точно был "волк-призрак", потому что полупрозрачный силуэт, по его мнению, напоминал большую собаку, или волка.

Напомним, ранее Фокус ранее писал о доме в Лондоне, который считается "проклятым". Он находится в престижном районе, но в нем никто не хочет жить, потому что все предыдущие жители умирали при странных обстоятельствах.

А также о самых посещаемых призраками отелях в США. Хотя они и имеют мрачную репутацию, но туристы обожают в них останавливаться.