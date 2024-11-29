Налякав справжніх оленів: моторошного "вовка-примару" помітили в лісі (відео)

Мисливець із Вашингтона виявив дивні деталі на камері спостереження з дикого лісу.

Мисливець із Ньюпорта, США, виявив дивне явище на відео, записаному його камерою спостереження. Він уже назвав білий серпанок, що налякав групу оленів, примарою вовка, який "стереже його мисливські угіддя". Про це пише Daily Mail.

Відео, що зафіксувало "дух вовка"

Марко Макдьюї зафіксував дивне явище в безлюдних лісах Ньюпорта. На відео видно, як перелякані олені реагують на спалах білого туману в кадрі.

"Я думаю, це дух вовка, який охороняє мою власність", — сказав Макдьюї місцевому новинному каналу.

На кадрах видно, як три олені, що пасуться в лісі, раптово відривають погляд від землі. Коли вони піднімають голови, у лівій частині екрана з'являється білий серпанок.

Вона з'являється на передньому плані кадру — і вуха оленя сіпаються, коли хмарка пролітає повз. Усі тварини, схоже, бачать привид і стежать за ним, поки він не зникне.

Відео також налякало глядачів, і вони висунули свої власні теорії щодо того, що це могло бути.

"Так, безумовно, дивно", — написала одна людина під відео на YouTube. А інший коментатор зазначив, що це було "страшно, але круто".

А ще один зазначив, що це точно був "вовк-привид", бо напівпрозорий силует, на його думку, нагадував великого собаку, або вовка.

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