Владелица опустошена потерей: ресторан на воде унесло течением на 5 километров (видео)

Наводнение в Малайзии не обошлось без последствий для предпринимательницы Мохд Рамли. Сначала на ее ресторан упало дерево, после чего оборвался трос и здание начало уносить течением реки. Местные жители уберегли заведение от полного разрушения.

В Малайзии во время наводнения ресторан на воде унесло течением. Хозяйка заведения общественного питания опустошена этой новость. Об этом говорится в материале Need To Know.

Ресторан отнесло примерно на 5 километров вниз по течению реки Келантан. Сначала упавшее дерево повредило крышу, а потом был слышен громкий звук, рассказала владелица Мохд Рамли. Дело в том, что из-за сильного удара оборвались веревки, которые удерживали здание на воде в одном месте.

В это время внутри никого не было, ведь руководство заранее отменило бронирование столиков из-за перебоев, которые были вызваны природным явлением, поэтому никто и не пострадал.

Примерная стоимость ее бизнеса составляет 270 тысяч долларов, поэтому хозяйка возмущена тем, что произошло. В то же время, жителям ближайшего населенного пункта и малайзийские силы гражданской обороны смогли спасти ресторан от окончательного разрушения.

Дело в том, что офис морского подразделения находился всего в нескольких метрах от места происшествия и лодка, спущенная на воду, преследовала здание ресторана всю дорогу. Когда течение стало более медленное, то заведение удалось догнать.

Теперь у Мохд Рамли очень длинный путь восстановления, ведь у ее бизнеса зафиксированы структурные повреждения, которые повлияли на имущество, мебель и инвентарь. Во время инцидента были затоплены только что закупленные королевские крабы, хранившиеся в морозильной камере.

Женщина понесла ущерб в размере 180 тысяч долларов и вскоре начнется ремонт, который она планирует завершить за неделю. Все это время ресторан работать не будет.

