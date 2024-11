Власниця спустошена втратою: ресторан на воді віднесло течією на 5 кілометрів (відео)

Повінь у Малайзії не минулася без наслідків для підприємниці Мохд Рамлі. Спочатку на її ресторан впало дерево, після чого обірвався трос і будівлю почало відносити течією річки. Місцеві жителі вберегли заклад від повного руйнування.

У Малайзії під час повені ресторан на воді віднесло течією. Господиня закладу громадського харчування спустошена цією новиною. Про це йдеться в матеріалі Need To Know.

Ресторан віднесло приблизно на 5 кілометрів вниз за течією річки Келантан. Спочатку дерево, що впало, пошкодило дах, а потім було чути гучний звук, розповіла власниця Мохд Рамлі. Річ у тім, що через сильний удар обірвалися мотузки, які утримували будівлю на воді в одному місці.

У цей час усередині нікого не було, адже керівництво заздалегідь скасувало бронювання столиків через перебої, спричинені природним явищем, тож ніхто й не постраждав.

Приблизна вартість її бізнесу становить 270 тисяч доларів, тож господиня обурена тим, що сталося. Водночас жителям найближчого населеного пункту та малайзійські сили цивільної оборони змогли врятувати ресторан від остаточного руйнування.

Річ у тім, що офіс морського підрозділу розташовувався всього за кілька метрів від місця події і човен, спущений на воду, переслідував будівлю ресторану всю дорогу. Коли течія стала повільнішою, то заклад вдалося наздогнати.

Тепер Мохд Рамлі має дуже довгий шлях відновлення, адже в її бізнесу зафіксовано структурні пошкодження, які вплинули на майно, меблі та інвентар. Під час інциденту було затоплено щойно закуплені королівські краби, що зберігалися в морозильній камері.

Жінка зазнала збитків у розмірі 180 тисяч доларів і незабаром розпочнеться ремонт, який вона планує завершити за тиждень. Весь цей час ресторан не працюватиме.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в місті майбутнього посеред пустелі побудують "найбільшу будівлю" в історії. Нове "лінійне місто" має вмістити ферми для вирощування продуктів, житлові зони, магазини, ресторани та високошвидкісний транспорт. "The Line" стане найбільшою спорудою у світі.