Древний окаменелый зуб, найденный в огороде женщины, поразил соцсети (фото)

Янник Кетеле поделился необычной находкой своей жены Элли. Зуб животного, случайно обнаруженный ею в детстве на огороде, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.

33-летний Янник Кетеле из Бельгии вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, поделившись фотографиями загадочного зуба, который его жена, Элли ван Пеер, нашла более 25 лет назад во дворе дома своего детства. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Находка произошла, когда Элли было 6–7 лет. Девочка помогала своему дедушке, частично парализованному, сажать картофель на огороде. Во время работы Элли заметила странный зуб, который она забрала домой и положила в коробку, забыв о нем на долгие годы. Спустя несколько лет, во время уборки гаража, зуб нашелся снова. Теперь он стал важной частью семейной коллекции памятных вещей и занимает почетное место в витрине.

Кетеле решил поделиться этой историей, опубликовав фотографии зуба на форуме Reddit. В посте он указал, что находка была сделана в сельской местности Бельгии, примерно в 150 км от Северного моря, и отметил, что длина зуба составляет около 5 см. Пост быстро стал вирусным.

Длина зуба составляет около 5 см Фото: Reddit

Пользователи форума выдвигали разные версии происхождения зуба. Многие предполагали, что он принадлежит вымершей гигантской акуле, такой как Cosmopolitodus Hastalis, предку современной белой акулы. Некоторые делились своими похожими историями:

"Судя по форме, это может быть зуб гигантской акулы Мако. Удивительная находка";

"На севере Германии я находил подобные зубы на старой береговой линии Северного моря. Это словно возвращение в детство, невероятное чувство";

"Это забавная находка, особенно для ребенка".

Сам Кетеле признался, что эта находка стала для них больше семейным символом, чем научным интересом.

"Теперь зуб напоминает нам о теплых моментах детства Элли и о том, что история может быть ближе, чем мы думаем", — рассказал он.

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