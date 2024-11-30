Стародавній скам'янілий зуб, знайдений у городі жінки, вразив соцмережі (фото)

Яннік Кетеле поділився незвичайною знахідкою своєї дружини Еллі. Зуб тварини, випадково виявлений нею в дитинстві на городі, викликав бурхливі обговорення в соціальних мережах.

33-річний Яннік Кетеле з Бельгії викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах, поділившись фотографіями загадкового зуба, який його дружина, Еллі ван Пеєр, знайшла понад 25 років тому у дворі будинку свого дитинства. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Знахідка сталася, коли Еллі було 6-7 років. Дівчинка допомагала своєму дідусеві, частково паралізованому, садити картоплю на городі. Під час роботи Еллі помітила дивний зуб, який вона забрала додому і поклала в коробку, забувши про нього на довгі роки. Через кілька років, під час прибирання гаража, зуб знайшовся знову. Тепер він став важливою частиною сімейної колекції пам'ятних речей і займає почесне місце у вітрині.

Кетеле вирішив поділитися цією історією, опублікувавши фотографії зуба на форумі Reddit. У пості він вказав, що знахідку було зроблено в сільській місцевості Бельгії, приблизно за 150 км від Північного моря, і зазначив, що довжина зуба становить близько 5 см. Пост швидко став вірусним.

Довжина зуба становить близько 5 см Фото: Reddit

Користувачі форуму висували різні версії походження зуба. Багато хто припускав, що він належить вимерлій гігантській акулі, такій як Cosmopolitodus Hastalis, предку сучасної білої акули. Деякі ділилися своїми схожими історіями:

"Судячи з форми, це може бути зуб гігантської акули Мако. Дивовижна знахідка";

"На півночі Німеччини я знаходив подібні зуби на старій береговій лінії Північного моря. Це немов повернення в дитинство, неймовірне відчуття";

"Це кумедна знахідка, особливо для дитини".

Сам Кетеле зізнався, що ця знахідка стала для них більше сімейним символом, ніж науковим інтересом.

"Тепер зуб нагадує нам про теплі моменти дитинства Еллі й про те, що історія може бути ближчою, ніж ми думаємо", — розповів він.

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