Сходство с Несси: "морской змей с головой лошади" долгие годы пугает людей

Легенда о гигантском змееподобном монстре давно будоражит умы исследователей и очевидцев. Несмотря на множество наблюдений и рассказов, доказательств его существования до сих пор не найдено.

На побережье Кадборо-Бей, расположенном на острове Ванкувер, уже почти столетие живет легенда о морском существе, известном как кадборозавр, или ласково — Кэдди. Сходство с Лох-Несским чудовищем лишь подогревает интерес к этому загадочному обитателю вод. Об этом пишет Daily Star.

Кэдди описывают как гигантского морского змея с длинным телом, увенчанным шеей и головой, которую сравнивают то с головой лошади, то с верблюдом или даже белым медведем. На теле существа часто упоминались спинные плавники, а его скорость и грациозность в воде впечатляет даже самых скептически настроенных наблюдателей.

История о кадборозавре впервые получила огласку в 1932 году, когда библиотекарь из Виктории Ф.В. Кемп рассказал о своем наблюдении в бухте острова Чатем. Мужчина утверждал, что видел гигантское существо длиной около 80 футов (чуть больше 24 метров) с голубовато-зеленым телом, которое блестело на солнце, и спинными плавниками, выступающими над водой.

В отличие от Несси, фотографий Кэдди не существует Фото: Connect Images

Вскоре после этого и другие местные жители начали сообщать о встречах с Кэдди, что вызвало ажиотаж, совпавший с мировой оглаской вокруг Лох-Несского чудовища в 1933 году.

Многочисленные наблюдения

Свидетели описывали Кэдди по-разному. В 1937 году рыбак Фред Уилсон и его жена столкнулись с существом у острова Боуэн. Они заметили, что оно имело красновато-коричневую окраску, длину около 18 футов (5,5 метров) и голову, напоминающую белого медведя. Другие рассказывали о схватках морского чудовища с рыбаками, которые утверждали, что Кэдди хватал добычу прямо с леской.

Самое известное наблюдение произошло в 1963 году, когда на побережье Милл-Бей отдыхающий сделал фотографию существа с длинной шеей и горбами, покачивающимися на поверхности воды. Однако вскоре выяснилось, что это была подделка, созданная для рыболовного фестиваля.

Издание отмечает, что со временем сообщения о встречах с кадборозавром стали редкостью. Хотя реальных доказательств существования Кэдди так и не появилось, история о загадочном морском обитателе продолжает привлекать исследователей.

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