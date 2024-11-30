Схожість із Нессі: "морський змій із головою коня" довгі роки лякає людей

Легенда про гігантського змієподібного монстра давно розбурхує уми дослідників та очевидців. Попри безліч спостережень і розповідей, доказів його існування досі не знайдено.

На узбережжі Кадборо-Бей, розташованому на острові Ванкувер, уже майже століття живе легенда про морську істоту, відому як кадборозавр, або ласкаво — Кедді. Схожість із Лох-Неським чудовиськом лише підігріває інтерес до цього загадкового мешканця вод. Про це пише Daily Star.

Кедді описують як гігантського морського змія з довгим тілом, увінчаним шиєю і головою, яку порівнюють то з головою коня, то з верблюдом або навіть білим ведмедем. На тілі істоти часто згадувалися спинні плавники, а її швидкість і граціозність у воді вражає навіть найбільш скептично налаштованих спостерігачів.

Історія про кадборозавра вперше набула розголосу в 1932 році, коли бібліотекар з Вікторії Ф.В. Кемп розповів про своє спостереження в бухті острова Чатем. Чоловік стверджував, що бачив гігантську істоту завдовжки близько 80 футів (трохи більше ніж 24 метри) з блакитно-зеленим тілом, що блищало на сонці, та спинними плавниками, які виступали над водою.

На відміну від Нессі, фотографій Кедді не існує Фото: Connect Images

Незабаром після цього й інші місцеві жителі почали повідомляти про зустрічі з Кедді, що викликало ажіотаж, який збігся зі світовим розголосом довкола Лох-Неського чудовиська 1933 року.

Численні спостереження

Свідки описували Кедді по-різному. У 1937 році рибалка Фред Вілсон і його дружина зіткнулися з істотою біля острова Боуен. Вони помітили, що вона мала червонувато-коричневе забарвлення, довжину близько 18 футів (5,5 метрів) і голову, що нагадує білого ведмедя. Інші розповідали про сутички морського чудовиська з рибалками, які стверджували, що Кедді хапав здобич прямо з волосінню.

Найвідоміше спостереження відбулося 1963 року, коли на узбережжі Мілл-Бей відпочивальник зробив фотографію істоти з довгою шиєю і горбами, що погойдуються на поверхні води. Однак незабаром з'ясувалося, що це була підробка, створена для рибальського фестивалю.

Видання зазначає, що з часом повідомлення про зустрічі з кадборозавром стали рідкістю. Хоча реальних доказів існування Кедді так і не з'явилося, історія про загадкового морського мешканця продовжує приваблювати дослідників.

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