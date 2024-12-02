Мужчина впервые выиграл в лотерею, но его обокрали: кого он подозревает в краже

62-летний грузчик аэропорта Андреас Кирьякоу впервые в жизни выиграл в лотерею, но ему не суждено было получить выигрыш — кто-то украл его. Сам мужчина имеет двух подозреваемых в совершении преступления.

62-летний житель Великобритании Андреас Кирьякоу был счастлив от того, что ему удалось выиграть в лотерее National Lottery HotPocks. Мужчина ожидал своей выплаты, однако она ему не приходила и тогда он узнал, что ее украли у него, рассказывает его историю таблоид Mirror.

СМИ пишет, что мужчина угадал три номера из шести возможных. Путем удачного выбора господин Кирьякоу выиграл свой первый куш размером в 1500 фунтов (почти 80 тыс. грн), и был очень счастлив от того, что случайно купленный билет и выбранные шарики "помогли выиграть".

О выигрыше он узнал 4 октября 2024 года, и уже планировал получить его на днях. Однако когда победителю не начислили его деньги в течение месяца, он обратился к организатору лотереи — полученные новости его шокировали. Оказывается, что его приз был снят наличными еще 8 октября.

Мужчина, который последние годы работал грузчиком в аэропорту, узнал невероятные подробности: чек с его выигрышем был снят наличными через банковский терминал неизвестным. Господин Кирьякоу не мог поверить, что такое произошло с ним.

"Я готовился впервые почувствовать вкус победы, однако стало еще хуже", — признался мужчина.

По его словам, после его обращений к организатору лотереи и комиссии по вопросам азартных игр никто не был заинтересован в том, чтобы расследовать фактическую кражу. Господин Кирьякоу признается, что ситуация с поиском преступника "печальная".

"Они не отвечают, не сотрудничают, не выполняют свою работу должным образом. Поэтому это или работники лотереи или почтальон", — говорит 62-летний мужчина, добавив, что надеется только на полицию, которая сможет найти вора его выигрыша.

Напомним, Фокус писал о досадной ошибке, которая произошла с одной женщиной. Она думала, что стала победительницей в лотерее, однако ошиблась и не получила 72 млн долларов.

Также мы рассказывали, как женщина 30 лет назад выиграла в лотерею солидный куш, однако продолжает работать в супермаркете. Она с мужем потратила средства на покупку заброшенного пансионата, превратив его в 5-звездочный коттедж для отдыха, а также запустила благотворительный проект.