Досадная ошибка: женщина была уверена, что выиграла в лотерею 72 млн фунтов (видео)

Хотя мечты о миллионах оказались ошибкой, Айшвария не теряет оптимизма, надеясь, что однажды удача все же улыбнется ей и она победит в лотерее.

Жительница Австралии по имине Айшвария пережила настоящее эмоциональное потрясение, ошибочно решив, что сорвала джекпот в размере 72 миллионов фунтов стерлингов. Но радость быстро сменилась разочарованием, когда она осознала, что допустила досадную ошибку. Об этом она рассказала в одном из своих последних роликов в TikTok.

Изначально женщина просматривала новости в Facebook, где наткнулась на пост о лотерее Power Ball, в которой она участвовала. В сообщении был указан номер 1414, который Айшвария приняла за выигрышный и решила, что он совпадает с ее билетами.

"Я была уверена, что выиграла. Мое сердце колотилось так сильно, я уже начала мечтать, как изменится моя жизнь", — призналась она.

Однако вскоре стало ясно, что номер 1414 — это лишь идентификатор тиража, а не комбинация выигрышных чисел. Айшвария была потрясена своим недоразумением, но нашла в себе силы поделиться этой историей в социальных сетях.

"Я думала, что выиграла, начала строить планы: пожертвовать деньги на благотворительность, купить дом, отправиться в путешествие. Я даже чуть не уволилась с работы, но, к счастью, проверила еще раз", — рассказала она.

Пользователи TikTok с энтузиазмом откликнулись на ее историю.

"Мы все были в подобной ситуации", "Это действительно урок смирения", "Это унизительный опыт", "Я собираюсь сыграть на твои числа. Если я выиграю джекпот, я дам тебе немного", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала крупный джекпот, но продолжает покупать все по скидкам. Выигрыш принес семье Робертс облегчение, избавив от тревог о счетах, но даже став миллионером, женщина по имени Сери продолжает искать товары по скидкам.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.