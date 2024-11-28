Прикра помилка: жінка була впевнена, що виграла в лотерею 72 млн фунтів (відео)

Хоча мрії про мільйони виявилися помилкою, Айшварія не втрачає оптимізму, сподіваючись, що одного разу удача все ж таки посміхнеться їй і вона переможе в лотереї.

Мешканка Австралії на ім'я Айшварія пережила справжнє емоційне потрясіння, помилково вирішивши, що зірвала джекпот у розмірі 72 мільйонів фунтів стерлінгів. Але радість швидко змінилася розчаруванням, коли вона усвідомила, що припустилася прикрої помилки. Про це вона розповіла в одному зі своїх останніх роликів у TikTok.

Спочатку жінка переглядала новини у Facebook, де натрапила на пост про лотерею Power Ball, у якій вона брала участь. У повідомленні було вказано номер 1414, який Айшварія прийняла за виграшний і вирішила, що він збігається з її квитками.

"Я була впевнена, що виграла. Моє серце калатало так сильно, я вже почала мріяти, як зміниться моє життя", — зізналася вона.

Однак незабаром стало зрозуміло, що номер 1414 — це лише ідентифікатор тиражу, а не комбінація виграшних чисел. Айшварія була приголомшена своїм непорозумінням, але знайшла в собі сили поділитися цією історією в соціальних мережах.

"Я думала, що виграла, почала будувати плани: пожертвувати гроші на благодійність, купити будинок, вирушити в подорож. Я навіть мало не звільнилася з роботи, але, на щастя, перевірила ще раз", — розповіла вона.

Користувачі TikTok з ентузіазмом відгукнулися на її історію.

"Ми всі були в подібній ситуації", "Це дійсно урок смирення", "Це принизливий досвід", "Я збираюся зіграти на твої числа. Якщо я виграю джекпот, я дам тобі трохи", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.