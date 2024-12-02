Чоловік уперше виграв у лотерею, але його обікрали: кого він підозрює у крадіжці

62-річний вантажник аеропорту Андреас Кірьякоу вперше в житті виграв у лотерею, та йому не судилося отримати виграш — хтось вкрав його. Сам чоловік має двох підозрюваних у скоєнні злочину.

62-річний мешканець Великої Британії Андреас Кірьякоу був щасливим від того, що йому вдалося виграти у лотереї National Lottery HotPocks. Чоловік очікував своєї виплати, однак вона йому не приходила і тоді він дізнався, що її вкрали у нього, розповідає його історію таблоїд Mirror.

ЗМІ пише, що чоловік вгадав три номери з шести можливих. Шляхом вдалого вибору пан Кірьякоу виграв свій перший куш розміром у 1500 фунтів (майже 80 тис. грн), і був дуже щасливим від того, що випадково куплений квиток і вибрані кульки "допомогли виграти".

Про виграш він дізнався 4 жовтня 2024 року, і вже планував отримати його днями. Однак коли переможцю не нарахували його гроші протягом місяця, він звернувся до організатора лотереї — отримані новини його шокували. Виявляється, що його приз було знято готівкою ще 8 жовтня.

Чоловік, який останні роки працював вантажником в аеропорті, дізнався неймовірні подробиці: чек з його виграшем був знятий готівкою через банківський термінал невідомим. Пан Кірьякоу не міг повірити, що таке сталося з ним.

"Я готувався вперше відчути смак перемоги, однак стало ще гірше", — зізнався чоловік.

За його словами, після його звернень до організатора лотереї та комісії з питань азартних ігор ніхто не був зацікавленим у тому, аби розслідувати фактичну крадіжку. Пан Кірьякоу зізнається, що ситуація з пошуком злочинця "сумна".

"Вони не відповідають, не співпрацюють, не виконують свою роботу належним чином. Тому це або працівники лотереї або листоноша", — каже 62-річний чоловік, додавши, що сподівається лише на поліцію, яка зможе знайти крадія його виграшу.

Нагадаємо, Фокус писав про прикру помилку, яка сталася з однією жінкою. Вона думала, що стала переможницею в лотереї, однак помилилася і не отримала 72 млн доларів.

Також ми розповідали, як жінка 30 років тому виграла в лотерею солідний куш, однак продовжує працювати в супермаркеті. Вона з чоловіком витратила кошти на купівлю занедбаного пансіонату, перетворивши його на 5-зірковий котедж для відпочинку, а також запустила благодійний проєкт.