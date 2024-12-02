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МирФан

Пара обнаружила "таинственную дверь" в фермерском доме 19 века: что за ней было (видео)

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Фото: TikTok | Ролик с необычной находкой стал вирусным и быстро набрал более 5,6 млн просмотров

Ремонт дома обернулся сюрпризом для Викки Ли, когда она нашла за закрытой дверью каменную лестницу и сохранившиеся обои. Ролик с необычной находкой стал вирусным и быстро набрал более 5,6 млн просмотров.

Викки Ли и ее партнер из Англии, купившие фермерский дом 1800-х годов, были ошеломлены, когда во время ремонта нашли скрытую дверь. Неожиданная находка стала захватывающим моментом в их проекте реставрации старинного коттеджа. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Обнаружение произошло спустя несколько месяцев после начала работ. На видео в TikTok, где Викки делится процессом ремонта, она показала, как с помощью молотка и топора раскрывает таинственную дверь, скрытую за деревянной рамой. Когда дверь открылась, перед ними предстала узкая каменная лестница, ведущая в темноту. Стены вокруг были украшены обветшалыми цветочными обоями.

"Мы обнаружили, что в нашем коттедже скрывается секрет, о котором мы не знали несколько месяцев. То, что мы увидели, сильно нас удивило", — рассказала Викки.

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Позже Викки узнала, что дом был частью "Линкольнширского полудома"

Позже Викки узнала, что дом был частью "Линкольнширского полудома" — недвижимости, разделенной на две отдельные жилые зоны. Многие комментаторы в TikTok поделились схожими историями. Некоторые вспоминали, что подобные лестницы часто использовались слугами в старинных фермерских домах.

  • "Это лестница для слуг. Мы тоже живем в фермерском доме 1840-х годов, и у нас есть похожая";
  • "Если что-то запечатывают подобным образом, на это должна быть причина";
  • "Может быть, я посмотрел слишком много фильмов ужасов, но когда что-то запечатано таким образом, должна быть причина".

Викки и ее партнер приобрели дом на аукционе в мае 2024 года. На своем YouTube-канале Викки рассказывает о прогрессе ремонта и дальнейших планах.

"Мы начали демонтировать гостиную и столовую, чтобы создать больше пространства и установить новые окна, двери и напольное покрытие", — поделилась она.

Ранее Фокус сообщал, что исторический дом превратил деревню в "парк развлечений". Семья Паркера и Пассмор, купившая отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.

Также стало известно, что у "самого грустного дома" на скале может появиться новый владелец. Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Мужчина погряз в долгах и потерял жену.