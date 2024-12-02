Пара виявила "таємничі двері" у фермерському будинку 19 століття: що за ними було (відео)

Ремонт будинку обернувся сюрпризом для Віккі Лі, коли вона знайшла за зачиненими дверима кам'яні сходи і шпалери, що збереглися. Ролик із незвичайною знахідкою став вірусним і швидко набрав понад 5,6 млн переглядів.

Віккі Лі та її партнер з Англії, які купили фермерський будинок 1800-х років, були приголомшені, коли під час ремонту знайшли приховані двері. Несподівана знахідка стала захопливим моментом у їхньому проєкті реставрації старовинного котеджу. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Виявлення сталося через кілька місяців після початку робіт. На відео в TikTok, де Віккі ділиться процесом ремонту, вона показала, як за допомогою молотка і сокири розкриває таємничі двері, приховані за дерев'яною рамою. Коли двері відчинилися, перед ними постали вузькі кам'яні сходи, що ведуть у темряву. Стіни навколо були прикрашені застарілими квітковими шпалерами.

"Ми виявили, що в нашому котеджі ховається секрет, про який ми не знали кілька місяців. Те, що ми побачили, сильно нас здивувало", — розповіла Віккі.

Пізніше Віккі дізналася, що будинок був частиною "Лінкольнширського напівбудинку"

Пізніше Віккі дізналася, що будинок був частиною "Лінкольнширського напівбудинку" — нерухомості, розділеної на дві окремі житлові зони. Багато коментаторів у TikTok поділилися схожими історіями. Деякі згадували, що подібні сходи часто використовували слуги в старовинних фермерських будинках.

"Це сходи для слуг. Ми теж живемо у фермерському будинку 1840-х років, і в нас є схожі";

"Якщо щось запечатують подібним чином, на це має бути причина";

"Можливо, я подивився занадто багато фільмів жахів, але коли щось запечатано в такий спосіб, має бути причина".

Віккі та її партнер придбали будинок на аукціоні в травні 2024 року. На своєму YouTube-каналі Віккі розповідає про прогрес ремонту та подальші плани.

"Ми почали демонтувати вітальню і їдальню, щоб створити більше простору і встановити нові вікна, двері та підлогове покриття", — поділилася вона.

Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.