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Пара виявила "таємничі двері" у фермерському будинку 19 століття: що за ними було (відео)

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Фото: TikTok | Ролик із незвичайною знахідкою став вірусним і швидко набрав понад 5,6 млн переглядів

Ремонт будинку обернувся сюрпризом для Віккі Лі, коли вона знайшла за зачиненими дверима кам'яні сходи і шпалери, що збереглися. Ролик із незвичайною знахідкою став вірусним і швидко набрав понад 5,6 млн переглядів.

Віккі Лі та її партнер з Англії, які купили фермерський будинок 1800-х років, були приголомшені, коли під час ремонту знайшли приховані двері. Несподівана знахідка стала захопливим моментом у їхньому проєкті реставрації старовинного котеджу. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Виявлення сталося через кілька місяців після початку робіт. На відео в TikTok, де Віккі ділиться процесом ремонту, вона показала, як за допомогою молотка і сокири розкриває таємничі двері, приховані за дерев'яною рамою. Коли двері відчинилися, перед ними постали вузькі кам'яні сходи, що ведуть у темряву. Стіни навколо були прикрашені застарілими квітковими шпалерами.

"Ми виявили, що в нашому котеджі ховається секрет, про який ми не знали кілька місяців. Те, що ми побачили, сильно нас здивувало", — розповіла Віккі.

Жінка знайшла потаємні двері, таємничі двері, потайна кімната, фермерський будинок, будинок 19 століття, несподівана знахідка, потаємні сходи Fullscreen
Пізніше Віккі дізналася, що будинок був частиною "Лінкольнширського напівбудинку"

Пізніше Віккі дізналася, що будинок був частиною "Лінкольнширського напівбудинку" — нерухомості, розділеної на дві окремі житлові зони. Багато коментаторів у TikTok поділилися схожими історіями. Деякі згадували, що подібні сходи часто використовували слуги в старовинних фермерських будинках.

  • "Це сходи для слуг. Ми теж живемо у фермерському будинку 1840-х років, і в нас є схожі";
  • "Якщо щось запечатують подібним чином, на це має бути причина";
  • "Можливо, я подивився занадто багато фільмів жахів, але коли щось запечатано в такий спосіб, має бути причина".

Віккі та її партнер придбали будинок на аукціоні в травні 2024 року. На своєму YouTube-каналі Віккі розповідає про прогрес ремонту та подальші плани.

"Ми почали демонтувати вітальню і їдальню, щоб створити більше простору і встановити нові вікна, двері та підлогове покриття", — поділилася вона.

Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.